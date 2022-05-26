Погані новини для Путіна. Шольц назвав головну мету світу у війні з Україною

Шольц переконаний, що Путін не виграє війну. / Фото: Колаж: Сьогодні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент РФ Володимир Путін не повинен виграти війну в Україні і не зможе її виграти. Шольц також зазначив, що через Росію Німеччина змушена вперше постачати зброю в зону бойових дій.

Про це він сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, пише Stern.

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Шольц наголосив, що Путін уже пропустив усі свої стратегічні цілі, а захоплення всієї України Росією сьогодні здається віддаленішим, ніж на початку війни.

Також канцлер Німеччини переконаний, що Путін недооцінив єдність та силу НАТО, ЄС і G7. Тепер у світової спільноти єдина мета.

"Путін не повинен виграти свою війну. І я переконаний: він її не виграє", – сказав Шольц.

Росія змусила Німеччину постачати зброю

Шольц звернувся до Путіна, наголосивши, що Україна та Захід не погодяться на мир, який диктує Кремль. Він також наголосив, що через агресивну війну Путіна Німеччина вперше доставляє зброю до зони бойових дій.

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"Путін піде на серйозні переговори про мир тільки в тому випадку, якщо зрозуміє, що не може зламати оборону України", – сказав Шольц.

Канцлер попередив про драматичні наслідки, якщо Росії вдасться досягти успіхів у своєму вторгненні.

"Путін хоче повернутися до світового порядку, в якому сильніший диктує, що правильно, в якому свобода, суверенітет і самовизначення належать не всім. Це намагання відкинути нас назад у часи, коли війна була звичайним політичним інструментом, коли на нашому континенті та у світі не було стабільного мирного порядку", – сказав Шольц.

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