Плохие новости для Путина. Шольц назвал главную цель мира в войне с Украиной

Шольц уверен, что Путин не выиграет войну. / Фото: Коллаж: Сегодня

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин не должен выиграть войну в Украине и не сможет ее выиграть. Шольц также отметил, что из-за России Германия вынуждена впервые поставлять оружие в зону боевых действий.

Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Stern.

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Шольц подчеркнул, что Путин уже пропустил все свои стратегические цели, а захват всей Украины Россией сегодня кажется более отдаленным, чем в начале войны.

Канцлер Германии убежден, что Путин недооценил единство и силу НАТО, ЕС и G7. Теперь у мирового сообщества единственная цель.

"Путин не должен выиграть свою войну. И я убежден: он ее не выиграет", – сказал Шольц.

Россия заставила Германию поставлять оружие

Шольц обратился к Путину, подчеркнув, что Украина и Запад не согласятся на мир, диктуемый Кремлем. Он также подчеркнул, что из-за агрессивной войны Путина Германия впервые доставляет оружие в зону боевых действий.

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"Путин пойдет на серьезные переговоры о мире только в том случае если поймет, что не может сломать оборону Украины", – сказал Шольц.

Канцлер предупредил о драматических последствиях, если России удастся добиться успехов в своем вторжении.

"Путин хочет вернуться к мировому порядку, в котором сильнее диктует, что правильно, в котором свобода, суверенитет и самоопределение принадлежат не всем. Это попытка отбросить нас обратно во времена, когда война была обычным политическим инструментом, когда на нашем континенте и мире не было стабильного мирного порядка", – сказал Шольц.

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