Майже рекорд. Американський вантажний літак вивіз понад 600 біженців з Кабула

Американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула. Фото: Courtesy

Американський вантажний літак вивіз 640 біженців з Кабула. Евакуаційний рейс ВВС США з Кабула до Катару наблизився до рекорду за кількістю людей, які коли-небудь літали на літаках Boeing.

Про це повідомляє Defence One.

"Літак не збирався брати на борт таку кількість людей, проте афганські біженці самовільно проникли на аеродром і прорвалися на борт літака. Екіпаж прийняв рішення не висаджувати силою афганців і летіти з усіма, хто був на борту", – йдеться в повідомленні.

Афганці, що вилетіли з Кабула на авіабазу Аль-Удейд в Катарі, сиділи на підлозі.

"Ця процедура відома як "завантаження підлоги", коли пасажири висять на вантажних ременях, що йдуть від стіни до стіни, які служать імпровізованими ременями безпеки", – уточнило джерело видання.

5 тисяч осіб за добу

Американські військові прагнуть нарощувати темпи евакуації людей з аеропорту Кабула і вийти на показник у 5 тис. вивезених осіб за добу, заявив представник Пентагону Джон Кірбі.

"Щойно ми посилимо можливості, зможемо вивозити близько 5 тис. осіб за добу", – сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

При цьому Кірбі пояснив, що для цього потрібно використовувати як військово-транспортні, так і цивільні пасажирські літаки.

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Він також зазначив, що американські військові мають усе необхідне, щоб в разі необхідності завдавати удари по терористах в Афганістані, не маючи в цій країні баз. Однак, за його словами, проведення подібних операцій стане складнішим після відходу військового контингенту з Афганістану.

При цьому Кірбі наголосив, що тепер у США досконаліший механізм збору розвідданих про Афганістан, ніж це було 2001 року, коли Вашингтон починав там військову операцію.

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Нагадаємо, після того як Сполучені Штати почали виведення своїх військ з Афганістану, бойовики "Талібану" відразу ж пішли у наступ і, не отримуючи відсічі від місцевих сил, захопили один за одним всі основні регіони країни:

Таліби захопили столиці майже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.

майже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші. Збройні формування руху "Талібан" без бою увійшли до столиці Афганістану Кабула і почали займати залишені владою державні установи. Зокрема, таліби зайняли президентський палац,

Після того, як зайняли Кабул, оголосили про відтворення так званого Ісламського Емірату Афганістан, а всі афганські телеканали перейшли на трансляцію Корану або новин про дії руху "Талібан".

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