Підкилимна гризня в Кремлі. Як Кирієнко, Кадиров та Патрушеви чекають смерті Путіна, щоб зайняти його трон

У зв'язку з інформацією про погане здоров'я Путіна, у Кремлі розпочалася боротьба за президентське крісло. Фото: колаж "Сьогодні"

Перший заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко, схоже, всерйоз націлився стати наступником Володимира Путіна. Про це заявив журналіст Олександр Невзоров. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи є шанси у Кирієнка стати "спадкоємцем російського престолу" та хто ще бере участь у підкилимній боротьбі за крісло президента РФ.

Президентські інтонації

12 червня на сайті кремлівського видання "Известия" було опубліковано програмну статтю Сергія Кирієнка, присвячену Дню Росії. У статті перший заступник глави Адміністрації президента вдався до такої відвертості, що розкрив справжню причину вторгнення Росії в Україну, тож редакторам видання довелося видаляти матеріал після публікації. Однак він усе ще доступний у кеші Google.

Реклама

Зокрема, Кирієнко, який курує захоплені області України, розповів про приєднання до Росії нових територій та анонсував проведення так званого референдуму на них, а також заявив, що "вся Росія відновлюватиме Донбас, зруйнований фашистами".

Олександр Невзоров зазначив, що стаття Кирієнко йому нагадала заяви Путіна.

"Його звернення витримано в абсолютно президентських інтонаціях. Така риторика була б доречною лише поруч із фізіономією Путіна в чорній рамочці. Здається, Кирієнко виграє підкилимну битву за престол", – написав Невзоров у своєму Telegram-каналі.

Звернення Кирієнка нагадує заяви Путіна

Реклама

Активність Кирієнка та обрану ним риторику помітив і медіаексперт Дмитро Золотухін.

"Текст публікації в "Известиях" дуже точно відображає амбіції Кирієнка отримати посаду президента Росії після відходу Путіна. Кирієнко повністю підтримує наратив Путіна про імператора Петра I, який нібито був збирачем земель російських. Очевидно, Кирієнко порівнює себе у своєму зверненні з Катериною ІІ, спадкоємицею російського престолу, якій приписують знищення козацької вольниці, приєднання та адміністративне управління півднем України. Отже, Кирієнко пропонує себе на роль наступника Путіна, як Катерина ІІ була, умовно кажучи, наступницею традицій Петра І", – зазначив Золотухін у коментарі виданню Тelegraf.

Дмитро Золотухін: "Кирієнко пропонує себе на роль наступника Путіна, як Катерина II була наступницею Петра I". Фото: скріншот відео

"Путін та Кирієнко – це зрозумілий альянс"

Те, що заява Кірієнка схожа на заяву Путіна, свідчить не лише про наслідування підлеглого своєму шефові, а, ймовірно, про повну ідентичність їхніх політичних поглядів. Отже, чутки про те, що Кирієнко може стати наступником Путіна на посаді президента РФ цілком обґрунтовані.

Реклама

Кирієнко перебуває на посаді заступника глави Адміністрації президента РФ майже 6 років. Про те, що він є найімовірнішим кандидатом на російський трон, заявляв ще рік тому колишній керівник нафтової компанії "ЮКОС", російський підприємець та громадський діяч, який нині проживає в Ізраїлі, Леонід Невзлін.

"Він той, про кого реально можна думати як про наступника Путіна. Я вважаю, що думки про Кирієнка як про наступника не тільки в мене в голові. Але і в Ковальчука, і в самого Путіна. Я не бачу, з їхнього погляду, жодного мінуса. І хоч які б у Кирієнка амбіції не були, він Путіна зраджувати не буде і дотримуватиметься правил гри. Був Медведєв. Тепер такою людиною я бачу Кирієнка", – писав Невзлін на своїй сторінці у Facebook.

За словами Невзліна, Кирієнко є довіреною особою Путіна.

"Путін і Кирієнко – це зрозумілий альянс. Вони старі друзі. Ще бувши прем'єром (був прем'єр-міністром РФ з 23 березня по 24 квітня 1998 року), Кирієнко їздив до Єльцина підписувати указ про призначення Путіна начальником ФСБ. Він же представляв Путіна на новій посаді на колегії ФСБ. У них дуже хороші стосунки. Вони схожі в чомусь і розуміють один одного з півслова", – зазначив Невзлін.

Путін та Кирієнко – старі друзі. Фото: 73online.ru

Медведєв, Кадиров та Патрушеви

Зазначимо, що у світових ЗМІ все частіше з'являється інформація про смертельні захворювання Путіна, такі як рак, хвороба Паркінсона, шизофренія та інші небезпечні недуги. Через це побільшало і чуток про можливих наступників путінського "трону". Зважаючи на те, як часто у ЗМІ пишуть, що ймовірним "спадкоємцем" може стати Кирієнко, він явно виривається у лідери претендентів на пост глави держави.

Але крім нього, є й інші. Прізвища називають різні, черед них і експрезидента РФ Дмитра Медведєва, який почав вести активну публічну діяльність, часто шокуючи божевільними заявами у стилі покійного Жириновського, загрожуючи усьому світу ядерними ракетами та називаючи недоброзичливців виродками.

Говорять, що і "вірний піхотинець Путіна", як себе називає глава Чечні Рамзан Кадиров, спить і бачить себе в президентському кріслі. Також припускають, що замінити кривавого диктатора може секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Про це, зокрема, написав таблоїд The Sun. Також видання Generall SVR повідомляло, що Патрушев має найбільший вплив на Путіна, а крім того, лякає його змовами та замахами на життя.

За даними ЗМІ, у Патрушева відбулася розмова з Путіним, під час якої президент дав зрозуміти секретарю Радбезу, що вважає його мало не єдиною по-справжньому довіреною особою та другом у системі влади.

"Президент РФ пообіцяв, що в разі різкого погіршення свого здоров'я управління країною перейде саме Патрушеву", – повідомили журналісти.

Український журналіст Олексій Бурлаков вважає, що наступником Путіна справді може стати Патрушев, тільки не Микола, а його син Дмитро. Про це він розповів телеведучому Василю Пехню в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі Україна 24.

Наступником Путіна може стати Микола Патрушев чи його син Дмитро

На думку Бурлакова, одночасно зі зростанням українських перемог зростає і невдоволення низів російського суспільства, що може наблизити час замаху на диктатора.

"Офіцери вищої та середньої ланки можуть задумати і вчинити замах на Путіна. Але поки їм це невигідно, поки вони не розуміють, що їм робити. Путін почувається погано, за неперевіреними даними, його чекає хірургічне втручання. Тим часом він нібито готує собі наступника . Патрушев веде подвійну гру: він обговорює це питання з Путіним і збирає людей, які пропонують кандидатури за спиною вождя", – сказав Бурлаков.

За його даними, Патрушев пропонує свого сина як наступник Путіна.

"Дмитро Патрушев є міністром сільського господарства і нещодавно виявляв опозицію до Путіна, висловившись проти війни. Він навіть заявляв про намір звільнитися, але не вийшло. Іншу кандидатуру представляє Володимир Мединський, який є радником чинного президента та головою делегації на переговорах з Україною", – сказав Бурлаков.

Олексій Бурлаков: "Патрушев веде подвійну гру" Фото: Facebook

Політолог Валерій Соловей вважає, що в РФ розглядають чотирьох кандидатів, які зможуть замінити Володимира Путіна на посаді президента:

Сергій Кирієнко , перший заступник глави Адміністрації президента РФ;

, перший заступник глави Адміністрації президента РФ; Сергій Собянін , мер Москви і, безперечно, один з найпопулярніших у Росії людей, крім Путіна;

, мер Москви і, безперечно, один з найпопулярніших у Росії людей, крім Путіна; Дмитро Медведєв , який уже встиг побувати президентом Росії і, як і раніше, близький до Путіна;

, який уже встиг побувати президентом Росії і, як і раніше, близький до Путіна; Микола Патрушев, директор ФСБ, призначений "дублером" Путіна, зокрема у разі хвороби.

Кирієнко посилився ситуативно

Політолог Ігор Петренко також наголошує, що між російськими чиновниками відбуваються змагання за посаду глави держави.

"Кірієнко справді вирвався в лідери цих президентських перегонів. Але посилився він ситуативно. Кирієнко сьогодні часто з'являється в публічному просторі та веде діяльність за декількома напрямками, зокрема й українським. Його перевага поки лише в тому, що він ще не обіс*ався , як Сурков, Козак та інші чиновники, які не змогли виконати завдання Путіна, але на нього це чекає. Зараз він пускає всім пилюку в очі, заявляючи про референдум у Херсонській та Запорізькій областях, але вже всім зрозуміло, що утримати їх росіяни не зможуть і ЗСУ незабаром відіб'ють ці регіони. Отже, Путін буде незадоволений Кирієнком і питання про наступництво буде закрите", – каже "Сьогодні" Петренко.

Технократи "збивають" Шойгу

Однак якби Путін хотів передати комусь владу, то, на думку політолога, цією людиною міг би бути друг президента міністр оборони Сергій Шойгу.

"Вони багато років дружать, і саме Шойгу має у Путіна максимальну довіру. Та й російське суспільство поважає військових більше, ніж чиновників та феесбешників", – каже Петренко.

За його словами, тому технократи та представники спецслужб, які мітять у крісло президента, почали активно "збивати" Шойгу, акцентуючи увагу на невдачах російської армії у війні з Україною.

Водночас експерт упевнений, що Путін взагалі не готує собі наступника, оскільки не планує втратити владу.

"Він уже ототожнює себе з Петром I. Путін явно не збирається покидати трон", – зазначає Петренко.

Ігор Петренко: "Путін ототожнює себе з Петром I. Він не збирається покидати трон" Фото: Facebook

Отже, влада в Росії може змінитися тільки після смерті Путіна, в очікуванні якої російські чиновники вже активно ведуть підкилимні ігри та ділять шкуру невбитого ведмедя. І поки увага російських еліт спрямована на війну в Україні, у Кремлі вже розпочалася боротьба за крісло президента.

"Що більше кремлівські чиновники гризтимуть один одного і бажатимуть смерті своєму президентові, то краще буде для України", – підсумував Петренко.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв: журналіст-розслідувач Belingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що у близькому оточенні президента Росії Володимира Путіна бажають його смерті.

Також колишній глава британської розвідки Мі-6 Річард Дірлав заявив, що Путін незабаром піде з посади, а його замінить секретар Ради безпеки Микола Патрушев. Можливо, главу країни-агресора хочуть відправити до санаторію.