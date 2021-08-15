Президент Афганістану покинув країну. Куди він вилетів

Президент вилетів до Таджикістану / Фото: колаж "Сьогодні"
У неділю, 15 серпня, президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну, де "Талібан" заявив про встановлення свого контролю над всією територією Афганістану.
Про це повідомляє TOLO News.
"Джерела повідомляють, що президент Гані покинув країну", – йдеться у повідомленні.
Про те що Гані покинув Афганістан повідомив і чиновник в уряді президента Саджад Нурістані.
"Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан", – повідомив він журналістам.
За його словами, Ашрафа Гані супроводжують його радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб та очільник адміністрації Фазл Махмуд Фазлі.
Крім того, після Таджикистану Гані повинен вилетіти в третю країну. Проте куди саме – наразі не відомо.
Що сталося?
Повстанці захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану в ході наступу менш ніж за три тижні до того, як США збираються вивести свої останні війська, що викликає побоювання стосовно повного перевороту або нової громадянської війни в Афганістані.
Згідно з повідомленнями з Афганістану, рух "Талібан" вже захопив столиці майже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.
Десятки тисяч афганців залишили свої оселі.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що:
- американці почали виведення військ з Афганістану на тлі наступу талібів. Також, за нашими даними, Талібан попередив, що всі американські військові, які залишатися, будуть вважатися окупантами.
- при цьому президент США Джо Байден не змінює своєї позиції і збирається далі відмовлятися від участі Америки в афганському протистоянні. "Я не відправлю ще одне покоління американців на війну в Афганістані без розумних очікувань іншого результату", – заявляв Байден у липні.