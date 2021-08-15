Президент Афганістану покинув країну. Куди він вилетів

Президент вилетів до Таджикістану / Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 15 серпня, президент Афганістану Ашраф Гані покинув країну, де "Талібан" заявив про встановлення свого контролю над всією територією Афганістану.

Про це повідомляє TOLO News.

"Джерела повідомляють, що президент Гані покинув країну", – йдеться у повідомленні.

Про те що Гані покинув Афганістан повідомив і чиновник в уряді президента Саджад Нурістані.

"Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан", – повідомив він журналістам.

За його словами, Ашрафа Гані супроводжують його радник з національної безпеки Хамдулла Мухіб та очільник адміністрації Фазл Махмуд Фазлі.

Крім того, після Таджикистану Гані повинен вилетіти в третю країну. Проте куди саме – наразі не відомо.

Що сталося?

Повстанці захопили більшу частину північного, західного і південного Афганістану в ході наступу менш ніж за три тижні до того, як США збираються вивести свої останні війська, що викликає побоювання стосовно повного перевороту або нової громадянської війни в Афганістані.

Згідно з повідомленнями з Афганістану, рух "Талібан" вже захопив столиці майже 20 провінцій країни: Файзабад, Газні, Фарах, Кандагар, Герат, Пулі-Хумрі, Кундуз та інші.

Десятки тисяч афганців залишили свої оселі.

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