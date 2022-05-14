Президент Фінляндії на пальцях пояснив Путіну в чому привабливість НАТО

Саулі Нійністе спробував поговорити з Путіним, судячи з заяв МЗС РФ - безрезультатно / Фото Reuters/ Колаж "Сьогодні"
Президент Фінляндії Саулі Нійністе зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну і особисто повідомив, що його країна вирішила добиватися членства в НАТО, про що інформує свого сусіда. Як зрозумів сусід, ще достеменно невідомо, проте до цього дзвінка компанія RAO Nordic Oy (дочірня структура російської "Інтер РАТ") призупинила постачання електроенергії з РФ до Фінляндії нібито через заборгованість з авансових платежів.
Про телефонну розмову президентів Фінляндії та Росії повідомляє агентство Bloomberg.
Що відомо
В офіційній заяві канцелярії президента Фінляндії, розміщеній на твітер-акаунті Саулі Нійністе, повідомляється, що фінський лідер розповів Путіну, наскільки фундаментально змінили ситуацію з безпекою у Фінляндії вимоги Росії наприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу країн до НАТО, та масоване вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.
"Президент Нійністе оголосив, що Фінляндія вирішить найближчими днями подати заявку на членство в НАТО. Президент Нійністе зазначив, що вже під час їхньої першої зустрічі в 2012 році він сказав президенту Путіну, що кожна незалежна нація максимально підвищує свою безпеку. Це те, що відбувається і зараз. Вступаючи до НАТО, Фінляндія зміцнює власну безпеку та бере на себе відповідальність. У майбутньому Фінляндія хоче коректно та професійно вирішувати практичні питання, що виникають у зв'язку з тим, що вона є сусідом Росії", – йдеться в офіційній заяві.
"Розмова була прямою і прямолінійною, велася без загострень. Вважалося важливим уникати напруженості ", – каже президент Нійністе.
Питання України
Президент Нійністе скористався можливістю висловити господареві Кремля своє глибоке занепокоєння людськими стражданнями, викликаними війною, яку Росія веде в Україні.
"Президент Нійністе наголосив про імператив миру. Він також передав повідомлення про необхідність евакуювати мирних жителів, що минулого тижня попросив зробити фінського лідера президент України Володимир Зеленський", – йдеться у повідомленні.
Вступ до НАТО
- У Москві поки що наростає градус звинувачень на адресу Фінляндії та Швеції на їхнє законне право бути членом будь-якого військового союзу.
- 14 травня заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що у Москви виникають питання у зв'язку з фактичною відмовою Фінляндії та Швеції від без'ядерного статусу у зв'язку з можливим вступом до НАТО. "Це нова реальність, яку ми маємо враховувати. Виникає питання негативних ядерних гарантій для цих держав", – цитує цього діяча російська агенція "Інтерфакс".
- На день раніше перший заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що "як тільки Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою цілю для російських військових.
- А ще наприкінці квітня три військові кораблі НАТО прибули до фінського порту Турку. Офіційно для навчань з Військово-морськими силами Фінляндії.