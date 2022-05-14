Президент Фінляндії на пальцях пояснив Путіну в чому привабливість НАТО

Саулі Нійністе спробував поговорити з Путіним, судячи з заяв МЗС РФ - безрезультатно / Фото Reuters/ Колаж "Сьогодні"

Президент Фінляндії Саулі Нійністе зателефонував президентові Росії Володимиру Путіну і особисто повідомив, що його країна вирішила добиватися членства в НАТО, про що інформує свого сусіда. Як зрозумів сусід, ще достеменно невідомо, проте до цього дзвінка компанія RAO Nordic Oy (дочірня структура російської "Інтер РАТ") призупинила постачання електроенергії з РФ до Фінляндії нібито через заборгованість з авансових платежів.

Про телефонну розмову президентів Фінляндії та Росії повідомляє агентство Bloomberg.

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Що відомо

В офіційній заяві канцелярії президента Фінляндії, розміщеній на твітер-акаунті Саулі Нійністе, повідомляється, що фінський лідер розповів Путіну, наскільки фундаментально змінили ситуацію з безпекою у Фінляндії вимоги Росії наприкінці 2021 року, спрямовані на запобігання вступу країн до НАТО, та масоване вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.

"Президент Нійністе оголосив, що Фінляндія вирішить найближчими днями подати заявку на членство в НАТО. Президент Нійністе зазначив, що вже під час їхньої першої зустрічі в 2012 році він сказав президенту Путіну, що кожна незалежна нація максимально підвищує свою безпеку. Це те, що відбувається і зараз. Вступаючи до НАТО, Фінляндія зміцнює власну безпеку та бере на себе відповідальність. У майбутньому Фінляндія хоче коректно та професійно вирішувати практичні питання, що виникають у зв'язку з тим, що вона є сусідом Росії", – йдеться в офіційній заяві.

"Розмова була прямою і прямолінійною, велася без загострень. Вважалося важливим уникати напруженості ", – каже президент Нійністе.

Питання України

Президент Нійністе скористався можливістю висловити господареві Кремля своє глибоке занепокоєння людськими стражданнями, викликаними війною, яку Росія веде в Україні.

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"Президент Нійністе наголосив про імператив миру. Він також передав повідомлення про необхідність евакуювати мирних жителів, що минулого тижня попросив зробити фінського лідера президент України Володимир Зеленський", – йдеться у повідомленні.

Вступ до НАТО