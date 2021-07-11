Президента Гаїті Моїза катували перед тим, як убити – влада

Білий дім має намір відправити для допомоги в розслідуванні вбивства співробітників ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки

Перед тим, як убити президента Гаїті Жовенеля Моїза, нападники його катували.

Про це в інтерв'ю ABC News заявив виконуючий обов'язки прем'єр-міністра країни Клод Жозеф.

"Найманці прийшли до резиденції президента, вони катували і вбили його", – сказав він.

10 липня вдова президента Гаїті Мартін Моїз зробила першу заяву після вбивства чоловіка. Вона заявила, що її чоловіка, президента Жовенеля Моїза, вбили найманці, щоб не допустити реалізації його проектів.

"Дуже швидко найманці вдерлися до будинку і обстріляли мого чоловіка. У цього вчинку немає назви, оскільки потрібно бути злочинцем без будь-яких обмежень, щоб убити такого президента, як Жовенель Моїз", – сказала вдова президента.

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Щонайменше 17 підозрюваних були заарештовані у зв'язку з убивством, також і двоє громадян США.

Раніше ми писали, що виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Клод Джозеф заявив, що здійснила напад на резиденцію глави держави озброєна група, яка була сформована з іноземних громадян. Вони нібито говорили англійською та іспанською. Крім того, кілери нібито представилися агентами Управління з боротьбі з наркотиками США.

Жовенель Моїз помер відразу, а його 47-річна дружина отримала вогнепальне поранення і була госпіталізована.

У соцмережах вже з'явилося відео нападу на президента Гаїті: