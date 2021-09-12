Під час аварії пасажирського літака під Іркутськом загинули чотири людини

У Росії розбився пасажирський літак / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії під час аварії пасажирського літака L-410 під Іркутськом загинули щонайменше чотири людини, інші травмовані.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в оперативному штабі на місці катастрофи.

Серед загиблих – троє пасажирів і пілот.

"За попередніми даними, загинули до чотирьох людей – один пілот, командир, і троє пасажирів, другий пілот живий", – розповів співрозмовник агентства.

Зазначається, що інші пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості, в основному – переломи.

На цей момент сили і засоби МНС Росії дісталися місця жорсткої посадки L-410 під Іркутськом і проводиться рятувальна операція.

Літак L-410, на борту якого перебувало 16 людей, впав у неділю біля райцентру Казачинське в Іркутській області під час повторного заходу на посадку.

Раніше був опублікований список пасажирів і пілотів, які перебували на борту лайнера, який розбився.

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