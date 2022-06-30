Путін розповів, як діятиме РФ у разі розміщення військових сил НАТО у Фінляндії та Швеції

Путін боїться НАТО/Фото: Contributor/Getty Images, Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images. Колаж: "Сьогодні"

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що РФ реагуватиме, якщо НАТО розмістить свої сили у Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляють прокремлівські "РИА Новости".

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За словами російського диктатора, Росія дзеркально відповість на розміщення військової інфраструктури НАТО у Фінляндії та Швеції. Про які конкретно кроки йдеться, в заяві не уточнюється.

Також Путін наголосив, що у Росії сьогодні немає ніяких проблем з Фінляндією і Швецією. Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито не представляє ніяких загроз для країн Балтії та Фінляндії.

Путін цинічно бреше про удар окупантів по Кременчуку

Президент Росії Володимир Путін продовжує промивати мізки усім росіянам. Цього разу він ляпнув чергову брехню про обстріл окупантами Кременчука.

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За словами російського диктатора, його окупанти не б'ють по цивільних об'єктах в Україні.

"Немає там ніякого теракту, ні по яких цивільних об'єктах російська армія удари не завдає", — сказав президент РФ.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Столтенберг офіційно запросив Фінляндію та Швецію у НАТО. Також ми писали, що Зеленський перерахував список хронічних захворювань Путіна.