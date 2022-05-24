Путін зліг, хто зараз керує Росією

Путін чи Патрушев: хто веде війну на Донбасі / Колаж "Сьогодні"

Міжнародний злочинець Володимир Путін уже переніс операцію, про яку західні ЗМІ писали на початку травня. Стан здоров'я господаря Кремля погіршився, і тепер, за неофіційними даними, усе вирішує секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, який єдиний має доступ до хворого та приносить йому щоденні звіти.

Про це повідомляє ТГ-канал "Генерал СВР".

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"З більшості питань, для вирішення яких потрібен дозвіл чи думка президента, зараз рішення приймає особисто Патрушев, Путіна він інформує у своїй підсумковій доповіді. Немає винятку навіть для першого заступника керівника Адміністрації президента Сергія Кирієнка, який традиційно має прямий доступ до президента. Тепер він звітує та отримує завдання і рекомендації від Патрушева. Навіть більше, відсторонений Путіним від керівництва воєнною кампанією начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов учора, після телефонних переговорів з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі, звітував перед Патрушевим", – пише ТГ-канал "Генерал СВР".

Патрушев – людина, яка Путіну особливо близька ідейно. Він обіймає посаду секретаря Ради безпеки РФ з 2008 року. У 1999-2008 роках він очолював Федеральну службу безпеки (ФСБ), змінивши на цій посаді Путіна. Обидва починали свою кар'єру в підрозділах КДБ СРСР Ленінградської області, і відтоді, як їх дороги перетнулися, Патрушев залишається вірним соратником ВВП.

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