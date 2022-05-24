Путин слег, кто сейчас руководит Россией

Путин или Патрушев: кто ведет войну на Донбассе / Коллаж "Сегодня"

Международный преступник Владимир Путин уже перенес операцию, о которой западные СМИ писали в начале мая. Состояние здоровья хозяина Кремля ухудшилось, и сейчас, по неофициальным данным, все решения принимает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который единственный имеет доступ к больному и приносит ему ежедневные отчеты.

Об этом сообщает ТГ-канал "Генерал СВР".

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О чем пишут

"По большей части вопросов, для решения которых требуется разрешение или мнение президента, сейчас решение принимает лично Патрушев, Путина он информирует в своем итоговом докладе. Нет исключения даже для первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко, который традиционно имеет прямой доступ к президенту, теперь он отчитывается и получает задания и рекомендации от Патрушева. Более того, отстраненный Путиным от руководства военной кампанией начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вчера, после телефонных переговоров с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, отчитывался перед Патрушевым", – пишет ТГ-канал "Генерал СВР" .

Патрушев – человек, который Путину особенно близок идейно. Он занимает должность секретаря Совета безопасности РФ с 2008 года. В 1999-2008 годах он возглавлял Федеральную службу безопасности (ФСБ), сменив на этом посту Путина. Оба начинали свою карьеру в подразделениях КГБ СССР по Ленинградской области, и с того момента, как их дороги пересеклись, Патрушев остается верным соратником ВВП.

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