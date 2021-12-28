Постраждали 500 тис. людей: фото та відео смертоносного потопу у Бразилії

Масштабна повінь у Бразилії. Фото: колаж "Сьогодні"

Внаслідок потужних злив на північному сході Бразилії в штаті Баїя загинули не менше 20 осіб. Стихія торкнулася вже близько 500 тисяч людей, десятки тисяч місцевих жителів евакуювали. У 100 зі 116 міст штату оголосили надзвичайний стан.

Про це повідомляє The Watchers.

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За даними регіонального управління цивільної оборони, безперервні дощі призвели до обвалення мостів і десятків будинків, більшість доріг заблоковані. У штаті Баїя обрушилися дві греблі, що погіршило ситуацію – вони затопили і так сильно постраждалі райони країни.

Рівень місцевої річки Кашуейр був найвищим за 50 років.

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Губернатор Баії Руї Коста повідомив, що рятувальники готуються до нових дощів найближчими днями.

"Ми переживаємо найстрашнішу катастрофу, яка будь-коли траплялася в історії Баї", – сказав губернатор.

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Крім того, у місті Ітабуні пожежні команди врятували мешканців, які опинилися у пастці у своїх будинках у затоплених містах.

Які прогнози?

Потужні дощі обрушилися на штат ще в листопаді, але останніми днями ситуація різко погіршилася. За даними бразильського Національного інституту метеорології, зливи, що йдуть з листопада на півдні штату, продовжаться до січня. Штати Мараньян, Сеара та Сан-Паулу оголосили, що відправляють рятувальників на допомогу постраждалим районам.

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