РФ далі котиться в яму: агентство Fitch знизило рейтинги 32 російських банків

Рейтинг російських банків знизився/Фото: колаж: "Сьогодні"

Рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги 32 російських банків і помістило їх на перегляд. Це рішення пов'язане з санкціями, які світ вводить проти РФ через напад на Україну.

Про це йдеться на сайті Fitch Ratings.

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Деталі

Агентство знизило рейтинги наступних банків: Сбєрбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Тінькофф-Банк, Райффайзенбанк, банку "Хоум Кредит" та інших. Зниження рейтингів банків пов'язане зі зниженням суверенного рейтингу Росії з BBB до B.

Крім того, аналогічне рішення прийнято для 20 регіональних органів влади. З російських регіонів рейтинг знижений у Москви, Московської області, Санкт-Петербурга, Красноярського, Ставропольського, Алтайського країв, Свердловської області, ЯНАО, Татарстану, Новосибірська та інших.

Санкції від США

Сполучені Штати Америки вводять обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних із ними осіб.

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До цього списку, зокрема, потрапили: підприємець і мільярдер Аркадій Ротенберг, генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, бізнесмен Євген Пригожин, голова правління та президент ПАТ "Транснефть" Микола Токарєв, підприємець Алішер Усманов, голова Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" Ігор Шувалов та прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Крім того, вводять санкції проти низки авіабудівних підприємств РФ, зокрема й Іркутського авіазаводу та заводу "Авіастар".

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