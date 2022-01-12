РФ продовжить брязкати зброєю біля України – нова заява Кремля

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков Фото: Колаж "Сьогодні"
Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає. ТАСС.
Він зазначив, що військові навчання Росія продовжуватиме проводити на своїй території. Також Пєсков запевнив, що немає жодного зв'язку між навчаннями Західного військового округу та переговорами РФ із США та НАТО стосовно "гарантій безпеки" та загрози вторгнення Росії в Україну.
"Ні, ніякого зв'язку немає. Ми говоримо все-таки про наші підрозділи та наші військові округи на території нашої країни, військове будівництво та військові навчання тривали, тривають і триватимуть, це звичайна практика будь-яких збройних сил", – сказав він.
США чекають пояснень
Керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс зажадав пояснень від Росії стосовно військових навчань на кордоні з Україною. За його словами, у переговорах між США та РФ щодо безпеки необхідна "атмосфера деескалації".
Навчання РФ біля кордонів з Україною
- 12 грудня Росія оголосила про початок навчань із бойовою стрільбою та танками недалеко від українського кордону. У навчаннях беруть участь 10 тисяч військовослужбовців.
- 11 січня видання The New York Times повідомило, що Росія посилює свої війська поблизу кордонів України бойовими та транспортними вертольотами.
- 9 січня Росія провела нові навчання в окупованому Криму. Російські військові відпрацювали навички знищення ворожих безпілотників.
- У грудні 2021 року військовий флот Росії перекрив судноплавство на 70% акваторії Азовського моря. Там РФ проводила стрільби поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська.
- У вересні 2021 року в акваторії Чорного моря російські військові проводили масштабні навчання. Тоді близько 20 кораблів та суден забезпечення РФ провели ракетні та артилерійські стрільби.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що спільна чисельність російських військ біля кордону може зрости до 175 тисяч. За його словами, Росія постійно поповнює війська та збільшує свою присутність у прикордонному регіоні.