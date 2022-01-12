РФ продовжить брязкати зброєю біля України – нова заява Кремля

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков Фото: Колаж "Сьогодні"

Росія не збирається виводити війська із чотирьох областей поблизу українських кордонів. Про це повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає. ТАСС.

Він зазначив, що військові навчання Росія продовжуватиме проводити на своїй території. Також Пєсков запевнив, що немає жодного зв'язку між навчаннями Західного військового округу та переговорами РФ із США та НАТО стосовно "гарантій безпеки" та загрози вторгнення Росії в Україну.

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"Ні, ніякого зв'язку немає. Ми говоримо все-таки про наші підрозділи та наші військові округи на території нашої країни, військове будівництво та військові навчання тривали, тривають і триватимуть, це звичайна практика будь-яких збройних сил", – сказав він.

США чекають пояснень

Керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс зажадав пояснень від Росії стосовно військових навчань на кордоні з Україною. За його словами, у переговорах між США та РФ щодо безпеки необхідна "атмосфера деескалації".

Навчання РФ біля кордонів з Україною