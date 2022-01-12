РФ продолжит бряцать оружием возле Украины – новое заявление Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Коллаж "Сегодня"
Россия не собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он отметил, что военные учения Россия будет продолжать проводить на своей территории. Также Песков заверил, что нет никакой связи между учениями Западного военного округа и переговорами РФ с США и НАТО по поводу "гарантий безопасности" и угрозы вторжения России в Украину.
"Нет, никакой связи нет. Мы говорим все-таки о наших подразделениях и наших военных округах на территории нашей страны, военное строительство и военные учения продолжались, продолжаются и будут продолжаться, это обычная практика любых вооруженных сил", – сказал он.
США ждут объяснений
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс потребовал объяснений от России по поводу военных учений на границе с Украиной. По его словам, в переговорах между США и РФ относительно безопасности необходима "атмосфера деэскалации".
Учения РФ у границ с Украиной
- 12 декабря Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы. В учениях принимают участие 10 тысяч военнослужащих.
- 11 января издание The New York Times сообщило, что Россия усиливает свои войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами.
- 9 января Россия провела новые учения в оккупированном Крыму. Российские военные отработали навыки по уничтожению вражеских беспилотников.
- В декабре 2021 года военный флот России перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря. Там РФ проводила стрельбы вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.
- В сентябре 2021 в акватории Черного моря российские военные проводили масштабные учения. Тогда около 20 кораблей и судов обеспечения РФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.