Росія фабрикує провокації — Блінкен викрив Кремль на брехні

Ентоні Блінкен відповів на заяви Росії про Україну / Фото: Reuters, Pixabay, Колаж: Сьогодні

Твердження про те, що Україна будь-яким чином загрожує Росії, абсолютно неправдиві, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"На українській стороні тієї розділової лінії, яка була проведена в результаті російського вторгнення на територію України, працюють спостерігачі ОБСЄ. Вони перевіряють, що там відбувається, а чого не відбувається. І ідея про те, що Україна зараз якимось чином загрожує Росії, суперечить будь-якій логіці, враховуючи розміри цих країн", — сказав він в інтерв'ю Дождю.

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Блінкен зазначив, що заяви про те, що Україна нібито хоче повернути Донбас силою, абсолютно нелогічні.

"А ідея про те, що Україна раптово спробує повернути Донбас саме зараз, хоча вона могла зробити це будь-якої миті за останні 8 років, але обрала саме даний момент, коли навколо України 150 000 російських військових, теж суперечить будь-якій логіці. На жаль, як ми бачимо зараз, все складається саме так, як я говорив кілька днів тому на Раді безпеки ООН. Є фабрикація провокацій, яку потім використовують як виправдання російського військового втручання на Донбас і ширше — на Україну", — сказав він.

Блінкен зазначив, що шантаж Росії не сприяє вирішенню проблеми.

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"Ми повністю готові працювати над цим. Але робити все це з дулом пістолета, приставленим до скроні України, коли 150 000 російських військових знаходяться на північ, на схід і на південь від кордону, – дуже складно досягати прогресу в такій обстановці", — сказав він.

Загроза вторгнення Росії

За останні тижні західні офіційні особи попереджали, що Росія може підготуватися до вторгнення. в будь-який час. Але Росія спростувала ці твердження, заявивши, що війська проводять військові навчання в регіоні.

Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив про загрозу найбільшої війни з 1945 року.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг повідомив: НАТО бачить ознаки того, що Росія може розпочати повномасштабний напад на Україну.

За останніми оцінками уряду США, вздовж кордону з Україною, як у Росії, так і в сусідній Білорусі, наразі розміщено від 169 000 до 190 000 російських військовослужбовців, але до цієї цифри входять і бойовики на окупованій території України.

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