Лукашенко та Путін збирають армію поблизу України, війська РФ вже у Білорусі

Росія та Білорусь у лютому проведуть військові навчання "Союзна рішучість – 2022" біля кордонів України та Євросоюзу. Російські військові вже прибувають до Білорусі у рамках перевірки сил реагування.

"Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (країни Балтії та Польща – ред.) та півдня (Україна – ред.)", – заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко, якого цитує БелТА.

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За словами Лукашенка, спільні навчання військ РФ та Білорусі відбудуться у лютому, також він зазначив, що Польща просить НАТО розгорнути поблизу Білорусі багатоешелоновану систему тилового та технічного забезпечення, повідомляє телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

У Міноборони Білорусі зазначили, що "генеральні штаби ЗС двох країн розпочали планування спільної перевірки сил реагування Союзної держави". Основною метою перевірки стане оцінка готовності військової складової виконати завдання щодо нейтралізації загроз на кордонах Союзної держави.

У відомстві заявили, що планують відпрацювати питання перегрупування на великі відстані для оперативного створення угруповань військ (сил), а також виконати під керівництвом командувачів об'єднаннями низку навчально-бойових завдань щодо:

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- прикриття державного кордону на суші та в повітряному просторі;

- ведення боротьби з силами спеціальних операцій та незаконними збройними формуваннями;

- оборони та утримання займаних рубежів;

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- розгрому противника.

Військова загроза біля кордонів України