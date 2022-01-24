"Росія посіяла паніку": Київ відреагував на "евакуацію" посольства США

Олег Ніколенко. Фото: колаж "Сьогодні"
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав рішення Державного департаменту США про від'їзд членів сімей співробітників американського посольства у Києві передчасним.
Про це він повідомив у коментарі "Сьогодні".
"Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним та проявом надмірної обережності. Фактично кардинальних змін у безпеці останнім часом не сталося: загроза нових хвиль російської агресії залишається постійною з 2014 року, а накопичення російських військ біля державного кордону розпочалося ще у квітні минулого року", – сказав Ніколенко.
За його словами, рішення Держдепу США не означає, що всі співробітники американського посольства зараз виїдуть з України.
"Посольство продовжить повноцінно працювати. Члени дипмісії отримали можливість виїхати, якщо вони мають таке бажання. Проте їхній від'їзд зовсім не обов'язковий", – зазначив спікер МЗС.
Також Ніколенко закликав до спокою. І нагадав, що Російська Федерація зараз докладає активних зусиль для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні.
"В українському та міжнародному медіапросторі поширюється велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, щоб посіяти паніку серед українців та іноземців, злякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики та зберігати спокій", – сказав він.
Ніколенко додав, що президент України, міністр закордонних справ та вся українська дипломатія зараз консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, щоб утримати РФ від її агресивних дій, забезпечити безпеку українських громадян та держави.
"У цьому контексті ми особливо вдячні уряду США за проактивну дипломатичну позицію та зміцнення оборонних можливостей України, зокрема, надання новітньої зброї та техніки", – підсумував речник МЗС.
Що відомо?
Державний департамент Сполучених Штатів Америки у понеділок, 24 січня, дав дозвіл на добровільний виїзд державних службовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей із посольства у Києві.
Обов'язковий від'їзд для членів сімей вимагає, щоб вони залишили країну. Статус розпорядження про від'їзд із посольства США буде переглянуто не пізніше ніж через 30 днів.
У заяві посольства йдеться, що Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, як особливе застереження через постійні зусилля Росії щодо дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують державу або проживають у ній.
Крім того, Держдеп оновив четвертий рівень небезпеки щодо подорожей до України.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- У Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на фоні планів вторгнення в країну. Там також зазначили, що Росія має знизити ескалацію, покласти край своїм кампаніям агресії та дезінформації та піти шляхом дипломатії.
- Крім того, джерело, знайоме з даними британської та американської розвідки, підтвердило, що США мають такі ж докази, як і Велика Британія, щодо змови Росії.
- Крім того, ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав українську владу та опозицію не ігнорувати загрозу вторгнення Росії та об'єднатися задля захисту країни. Він зазначив, що "біля наших кордонів шаленіє скажений собака путінського режиму".
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