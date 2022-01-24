"Россия посеяла панику": Киев отреагировал на "эвакуацию" посольства США

Олег Николенко. Фото: коллаж "Сегодня"
Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве преждевременным.
Об этом он сообщил в комментарии "Сегодня".
"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности. Фактически кардинальных изменений в ситуации безопасности в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года", – сказал Николенко.
По его словам, решение Госдепа США не означает, что все сотрудники американского посольства сейчас уедут из Украины.
"Посольство продолжит полноценно работать. Члены дипмиссии получили возможность уехать, если у них есть такое желание. Однако их отъезд вовсе не обязателен", – отметил спикер МИД.
Также Николенко призвал к спокойствию. И напомнил, что Российская Федерация в настоящее время прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.
"В украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие", – сказал он.
Николенко добавил, что президент Украины, министр иностранных дел и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от ее агрессивных действий, обеспечить безопасность украинских граждан и государства.
"В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники", – подытожил спикер МИД.
Что известно?
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки в понедельник, 24 января, дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
Обязательный отъезд для членов семей требует, чтобы они покинули страну. Статус распоряжения об отъезде из посольства США будет пересмотрен не позднее чем через 30 дней.
В заявлении посольства говорится, что Госдепартамент принял решение разрешить выезд с дипломатической миссии в Украине, как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации страны и подрыву безопасности граждан Украины и других лиц, посещающих государство или проживающих в нем.
Кроме того, Госдеп обновил четвертый уровень опасности по поводу путешествий в Украину.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- В Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну. Там также отметили, что Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии.
- Кроме того, источник, знакомый с данными британской и американской разведки, подтвердил, что у США есть такие же доказательства, как и у Великобритании, относительно заговора России.
- Кроме того, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинскую власть и оппозицию не игнорировать угрозу вторжения России и объединиться ради защиты страны. Он отметил, что "у наших границ неистовствует бешеная собака путинского режима".
- А CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.