Росія пригрозила атакувати транспортні засоби НАТО та США зі зброєю для України

Російські війська можуть завдати ударів по конвоях зі зброєю Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Росія розглядає транспортні засоби США та НАТО, які перевозять озброєння на територію України, законною військовою ціллю. За його словами, Москва попередила Вашингтон, що такі дії нібито провокують ще більший конфлікт між країнами.

Про це повідомляє "Перший канал".

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За словами російського чиновника, в РФ попередили США про те, що "оркестроване ними накачування озброєннями з цілої низки країн – не просто небезпечний хід, це дія, яка перетворює відповідні конвої на законні цілі".

"Саме США є джерелом максимального нагнітання напруженості і на міжнародних майданчиках. Я вже не кажу про те, що вони в матеріальному плані здійснюють, підтримуючи злочинний київський режим", – заявив Рябков.

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