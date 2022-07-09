Росія у вогні. Під Ульяновськом ефектно злетіла в повітря АЗС (відео)

Причина займання не повідомляється / Колаж "Сьогодні"
Загадкові пожежі продовжують відбуватися у Росії, у тому числі у глибинці, за сотні кілометрів від кордону з Україною. 9 липня у місті Кузоватово Ульянівської області з невстановлених причин спалахнула і вибухнула автозаправка.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Що відомо
"Пожежа на газовій заправці у Кузоватовому. За попередньою інформацією, п'ятеро постраждалих. Трьох госпіталізовано до Кузоватівської ЦРЛ, дві особи від госпіталізації відмовилися. Два пацієнти у тяжкому стані, ще один середнього ступеня тяжкості", – повідомив губернатор Ульянівської області.
Пожежу вдалося локалізувати. Проте стався вибух.
На інших напрямках
- У суботу, 9 липня, у захопленому Маріуполі пролунав вибух, який почули всі мешканці міста. Це відбулося о 5:56 ранку у районі ММК ім. Ілліча.
- Вранці 9 липня на перегоні Робчик-Піщанка у Брянській області на залізничних коліях спрацював невідомий вибуховий пристрій.
- Вечір 8 липня приніс нові хлопки до Брянської області країни-агресора. Місцевий губернатор помітив у небі українські безпілотники.
- 7 липня Богомаз розповідав, що Брянська область зазнала "артилерійського обстрілу".
- У російському Білгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи. Пізніше було заявлено про 3 загиблих, 4 поранені та часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків. Тоді місцеві жителі виклали в соцмережі фото ракет, що прилетіли, і вони виявилися російськими.