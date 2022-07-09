Росія у вогні. Під Ульяновськом ефектно злетіла в повітря АЗС (відео)

Причина займання не повідомляється / Колаж "Сьогодні"

Загадкові пожежі продовжують відбуватися у Росії, у тому числі у глибинці, за сотні кілометрів від кордону з Україною. 9 липня у місті Кузоватово Ульянівської області з невстановлених причин спалахнула і вибухнула автозаправка.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Що відомо

"Пожежа на газовій заправці у Кузоватовому. За попередньою інформацією, п'ятеро постраждалих. Трьох госпіталізовано до Кузоватівської ЦРЛ, дві особи від госпіталізації відмовилися. Два пацієнти у тяжкому стані, ще один середнього ступеня тяжкості", – повідомив губернатор Ульянівської області.

Пожежу вдалося локалізувати. Проте стався вибух.

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