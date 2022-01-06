Російські війська прибули до Казахстану

Десантники РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

До Алмати прибув перший літак із російськими військами.

Про це повідомляє Vласть.

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Протягом кількох годин військові РФ розпочнуть чергування у місті. Військові частини поблизу Алмати приведені у високу бойову готовність, повідомило джерело видання.

Від Росії до складу миротворчих сил увійшли підрозділи ВДВ, які перекидаються військово-транспортною авіацією. Завданням контингенту стане охорона державних та військових об'єктів. Міноборони РФ показало кадри вильоту російських десантників до Казахстану.

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Силова підтримка ОДКБ

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити миротворчі сили до Казахстану "на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні". Раніше про це попросив президент Касим-Жомарт Токаєв.

Склад миротворчої місії станом на вечір середи, 5 січня, не розкривався. Проте вже була інформація, що Росія готується відправити військових до Казахстану. Так, за даними "Бази", авіаполк на військовому аеродромі під Оренбургом привели до бойової готовності. Звідти до Казахстану збираються відправити спецборт.

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Крім того, за попередніми даними, в сусідню республіку можуть перекинути 11 окрему гвардійську інженерну бригаду, яка зараз знаходиться в місті Каменськ-Шахтинський.

Протести у Казахстані