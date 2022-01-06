Российские войска прибыли в Казахстан

Десантники РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
В Алматы прибыл первый самолет с российскими войсками.
Об этом сообщает Vласть.
В течение нескольких часов военные РФ начнут дежурство в городе. Воинские части близ Алматы приведены в повышенную боевую готовность, сообщил источник издания.
От России в состав т н. миротворческих сил вошли подразделения ВДВ, которые перебрасываются военно-транспортной авиацией. Задачей контингента, как указывается, станет охрана государственных и военных объектов. Минобороны РФ показало кадры вылета российских десантников в Казахстан.
Силовая поддержка ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Совет коллективной безопасности Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить "миротворческие силы" в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране". Ранее об этом попросил президент Касым-Жомарт Токаев.
Состав миссии по состоянию на вечер среды, 5 января, не раскрывался. Однако уже была информация, что Россия готовится отправить военных в Казахстан. Так, по данным "Базы", авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом привели в боевую готовность. Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт.
Кроме того, по предварительным данным, в соседнюю республику могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая сейчас находится в городе Каменск-Шахтинский.
Протесты в Казахстане
- В Казахстане 2 января начались акции протеста из-за двукратного повышения цен на топливо. После трех дней демонстраций президент страны Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим чрезвычайного положения в трех регионах, однако протесты продолжились.
- В Алматы — крупнейшем городе и первой столице страны — вечером 4 января и в ночь на 5-е произошли столкновения протестующих с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты.
- Протесты в Казахстане переросли в кровавую стрельбу, а военных взяли в плен.
- Кроме того, при "очистке" от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Казахстана.