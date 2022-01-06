Российские войска прибыли в Казахстан

Десантники РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Алматы прибыл первый самолет с российскими войсками.

Об этом сообщает Vласть.

Реклама

В течение нескольких часов военные РФ начнут дежурство в городе. Воинские части близ Алматы приведены в повышенную боевую готовность, сообщил источник издания.

От России в состав т н. миротворческих сил вошли подразделения ВДВ, которые перебрасываются военно-транспортной авиацией. Задачей контингента, как указывается, станет охрана государственных и военных объектов. Минобороны РФ показало кадры вылета российских десантников в Казахстан.

Реклама

Силовая поддержка ОДКБ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Совет коллективной безопасности Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить "миротворческие силы" в Казахстан "на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране". Ранее об этом попросил президент Касым-Жомарт Токаев.

Состав миссии по состоянию на вечер среды, 5 января, не раскрывался. Однако уже была информация, что Россия готовится отправить военных в Казахстан. Так, по данным "Базы", авиаполк на военном аэродроме под Оренбургом привели в боевую готовность. Оттуда же в Казахстан собираются отправить спецборт.

Реклама

Кроме того, по предварительным данным, в соседнюю республику могут перебросить 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, которая сейчас находится в городе Каменск-Шахтинский.

Протесты в Казахстане