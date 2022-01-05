АТО в Казахстане: военные понесли первые потери

Стали известны первые результаты антитеррористической операции, о проведении которой вечером 5 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. К сожалению, есть первые жертвы.
Об этом сообщает портал Zakon.kz.
Что известно
При освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.
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Очевидцы рассказывают, что здание аэропорта разгромлено после захвата, разбиты банкоматы, витрины кафе, магазинов и пунктов продаж авиабилетов. На парковке у аэропорта горят автомобили.
Судя по появляющемуся видео на телеграм-каналах, без применения оружия не обошлось.
"Силовики приступают к активной фазе зачистки Алматы от преступных элементов. Горожан предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц", сообщает телеграм-канал KazTag.
На утро 6 января силовики планируют масштабную зачистку Алматы от мародеров и зачинщиков беспорядков.
Во время беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли 8 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии, еще 317 получили ранения. Такие данные распространило МВД республики.
Ситуация
- Вечером 5 января, назвав протестующих террористами, президент Казахстана пригласил в страну войска ОДКБ ( Организация Договора о коллективной безопасности, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) и начал антитеррористическую операцию в Алмате.
- Днем 5 января протестующие захватили бывшую резиденцию президента Казахстана в Алмате. В соцсетях появились фото и видео, где видно дымовую завесу вокруг здания и очаги возгорания.
- Также днем появилась информация, что среди протестующих в Казахстане есть первые жертвы. В городе Атырау полиция открыла огонь по людям, в результате чего один человек погиб от выстрела в голову.
- В Казахстане толпы митингующих приступили к сносу памятников экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.
- 4 января во многих городах произошли столкновения протестующих с силовиками, в связи с чем был объявлен режим ЧП и комендантский час, а также замедлена работа интернета.
- А все началось 2 января в Жанаозене Мангистауской области, где люди поднялись против роста цен на сжиженный газ.