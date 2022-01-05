АТО в Казахстане: военные понесли первые потери

Аэропорт Алматы освободили ценой жизни нескольких солдат

Против погромщиков на улицы вывели военных / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Стали известны первые результаты антитеррористической операции, о проведении которой вечером 5 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. К сожалению, есть первые жертвы.

Об этом сообщает портал Zakon.kz.

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Что известно

При освобождении от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих вооруженных сил Казахстана.

Очевидцы рассказывают, что здание аэропорта разгромлено после захвата, разбиты банкоматы, витрины кафе, магазинов и пунктов продаж авиабилетов. На парковке у аэропорта горят автомобили.

Судя по появляющемуся видео на телеграм-каналах, без применения оружия не обошлось.

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"Силовики приступают к активной фазе зачистки Алматы от преступных элементов. Горожан предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц", сообщает телеграм-канал KazTag.

На утро 6 января силовики планируют масштабную зачистку Алматы от мародеров и зачинщиков беспорядков.

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Во время беспорядков в ряде регионов Казахстана погибли 8 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии, еще 317 получили ранения. Такие данные распространило МВД республики.

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