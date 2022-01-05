АТО в Казахстане: идут бои в городе, опустошен склад оружия

Токаев заявил об освобождении Алматы в ходе спецоперации

Протестующие устроили погромы в администрации Алматы и в аэропорту / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Назвав протестующих террористами, президент Казахстана пригласил в страну войска ОДКБ ( Организацию Договора о коллективной безопасности, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) и начал антитеррористическую операцию в Алмате.

Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил во время очередного телеобращения по гостелеканалу "Хабар 24".

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Силовая операция

"Нам необходимо провести контртеррористическую операцию с целью дать им отпор. Я возглавляю контртеррористический штаб. Статистику теракта, который учинили бандиты – настоящие террористы. Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алматы и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное захватывают помещения, где находятся стрелковые оружия. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями Министерства обороны", – заявил во время выступления президент Казахстана.

По словам Токаева, были захвачены пять самолетов, включая иностранные. Он отметил, что город подвергся "нападению, разрушению, вандализму".

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"В городе началась спецоперация. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы", – сказал позже журналистам заместитель акима (мэра) Алматы Ержан Бабакумаров. По его словам уже аэропорт очистили от протестующих, воздушная гавань возвращается к штатному режиму работы.

При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Казахстана, сообщают СМИ.

Телеграм-каналы сообщают, что протестующие захватили оружие и склад боеприпасов национальной гвардии Казахстана.

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Ситуация