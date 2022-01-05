АТО у Казахстані: йдуть бої у місті, спустошений склад зброї

Токаєв заявив про звільнення Алмати під час спецоперації

Протестувальники влаштували погроми в адміністрації Алмати та в аеропорту / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Назвавши протестувальників терористами, президент Казахстану запросив у країну війська ОДКБ (Організацію Договору про колективну безпеку, входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан) і розпочав антитерористичну операцію в Алматі.

Про це Касим-Жомарт Токаєв заявив під час чергового телезвернення гостелеканалу "Хабар 24".

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Силова операція

"Нам необхідно провести контртерористичну операцію з метою дати їм відсіч. Я очолюю контртерористичний штаб. Статистику теракту, який вчинили бандити, – справжні терористи. Нам добре відомо, вони нині вчиняють в Алмати та інших містах. Захоплюють будинки інфраструктури, і найголовніше захоплюють приміщення, де знаходиться стрілецька зброя. Ведуть бої з курсантами училищ. Наразі триває бій під Алмати з повітряно-десантними підрозділами Міністерства оборони", – заявив під час виступу президент Казахстану.

За словами Токаєва, було захоплено п'ять літаків, включаючи іноземні. Він зазначив, що місто зазнало "нападу, руйнування, вандалізму".

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"У місті розпочалася спецоперація. Аеропорт звільнено. Переводиться в штатний режим роботи", – сказав пізніше журналістам заступник акіма (мера) Алмати Єржан Бабакумаров. За його словами, вже аеропорт очистили від протестувальників, повітряна гавань повертається до штатного режиму роботи.

Під час проведення антитерористичної операції в аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців Збройних сил Казахстану, повідомляють ЗМІ.

Телеграм-канали повідомляють, що протестувальники захопили зброю та склад боєприпасів національної гвардії Казахстану.

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Ситуація