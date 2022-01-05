АТО у Казахстані: йдуть бої у місті, спустошений склад зброї

Назвавши протестувальників терористами, президент Казахстану запросив у країну війська ОДКБ (Організацію Договору про колективну безпеку, входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан) і розпочав антитерористичну операцію в Алматі.
Про це Касим-Жомарт Токаєв заявив під час чергового телезвернення гостелеканалу "Хабар 24".
Силова операція
"Нам необхідно провести контртерористичну операцію з метою дати їм відсіч. Я очолюю контртерористичний штаб. Статистику теракту, який вчинили бандити, – справжні терористи. Нам добре відомо, вони нині вчиняють в Алмати та інших містах. Захоплюють будинки інфраструктури, і найголовніше захоплюють приміщення, де знаходиться стрілецька зброя. Ведуть бої з курсантами училищ. Наразі триває бій під Алмати з повітряно-десантними підрозділами Міністерства оборони", – заявив під час виступу президент Казахстану.
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За словами Токаєва, було захоплено п'ять літаків, включаючи іноземні. Він зазначив, що місто зазнало "нападу, руйнування, вандалізму".
"У місті розпочалася спецоперація. Аеропорт звільнено. Переводиться в штатний режим роботи", – сказав пізніше журналістам заступник акіма (мера) Алмати Єржан Бабакумаров. За його словами, вже аеропорт очистили від протестувальників, повітряна гавань повертається до штатного режиму роботи.
Під час проведення антитерористичної операції в аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців Збройних сил Казахстану, повідомляють ЗМІ.
Телеграм-канали повідомляють, що протестувальники захопили зброю та склад боєприпасів національної гвардії Казахстану.
Ситуація
- Вдень 5 січня протестувальники захопили колишню резиденцію президента Казахстану в Алматі. У соцмережах з'явилися фото та відео, де видно димову завісу навколо будівлі та вогнища загоряння.
- "У зв'язку з цим, покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози", – так покликав війська Володимира Путіна Токаєв.
- Перед цим була телефонна розмова поки що лідера Казахстану Касима-Жомарта Токаєва із президентом Росії Володимиром Путіним та з самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком.
- Пізніше стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який сам прийшов до влади внаслідок оксамитової революції, почав консультації з главами країн ОДКБ у зв'язку із ситуацією в Казахстані.