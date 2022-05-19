Сенат США затвердив нового посла в Україні

Бріджіт Брінк працювала послом США в Словаччині. / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сенат США затвердив Бріджіт Брінк на посаді посла США в Україні. Призначення було підтверджено голосуванням у середу, 18 травня, увечері.

Про це пише CNN.

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Новий посол

Як зазначається, Бріджіт Брінк є кадровим офіцером дипломатичної служби та працювала послом США у Словаччині. 23 квітня президент США Джо Байден офіційно оголосив про висунення кандидатури Бріджіт Брінк на посаду нового посла США в Україні.

США не мають посла в Україні вже три роки.

Процедура призначення

Послів у США призначають у кілька етапів:

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1. Висунення кандидатури на пост посла – Білий дім до висування перевіряє кандидата, у тому числі його фінанси, кар'єру та особисте життя. Представники також засвідчуються в тому, що кандидат є "прийнятним" для приймаючої країни.

2. Розгляд у комітеті – Комітет США із зовнішніх зв'язків вивчає кандидата на закритих сесіях, а далі організовує публічне засідання, де розглядає кандидатуру і схвалює її. Якщо кандидатуру посла схвалили, далі її розглядає Сенат у повному складі.

3. Затвердження посла – всі кандидатури, висунуті президентом, мають бути схвалені більшістю у Сенаті. Кандидат затверджується на посаду під час отримання щонайменше 51 голосу.

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4. Призначення президентом – після підтвердження кандидатури Сенатом президент США офіційно призначає посла. Останній приносить присягу.

5. Акредитація – посол вирушає на службу та під час офіційної церемонії пред'являє главі держави свою акредитацію. Потім посла офіційно визнають диппредставником США, і він може розпочати свою роботу в посольстві.

Нагадаємо, 18 травня над американським посольством у Києві знову було піднято зірково-смугастий прапор. Це означає, що дипмісія США повернулася і почала працювати у столиці України, як багато інших посольств західних країн.

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