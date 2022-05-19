Сенат США утвердил нового посла в Украине

Бриджит Бринк работала послом США в Словакии. / Фото: Bloomberg, Getty Images, Коллаж: Сегодня
Сенат США утвердил Бриджит Бринк на посту посла США в Украине. Назначение было подтверждено голосованием в среду, 18 мая, вечером.
Об этом пишет CNN.
Новый посол
Как отмечается, Бриджит Бринк является кадровым офицером дипломатической службы и работала послом США в Словакии. 23 апреля президент США Джо Байден официально объявил о выдвижении кандидатуры Бриджит Бринк на должность нового посла США в Украине.
У США нет посла в Украине уже три года.
Процедура назначения
Послов в США назначают в несколько этапов:
1. Выдвижение кандидатуры на пост посла – Белый дом до выдвижения проверяет кандидата, в том числе его финансы, карьеру и личную жизнь. Представители также удостоверяются в том, что кандидат "приемлем" для принимающей страны.
2. Рассмотрение в комитете – Комитет США по внешним связям изучает кандидата на закрытых сессиях, а потом организовывает публичное заседание, где рассматривает кандидатуру и одобряет ее. Если кандидатуру посла одобрили, дальше ее рассматривает уже Сенат в полном составе.
3. Утверждение посла – все кандидатуры, выдвинутые президентом, должны быть одобрены большинством в Сенате. Кандидат утверждается на пост при получении как минимум 51 голоса.
4. Назначение президентом – после подтверждения кандидатуры Сенатом президент США официально назначает посла. Последний приносит присягу.
5. Аккредитация – посол отправляется на службу и в ходе официальной церемонии предъявляет главе государства свою аккредитацию. Потом посла официально признают в качестве диппредставителя США, и он может начать свою работу в посольстве.
Напомним, 18 мая над американским посольством в Киеве вновь был поднят звездно-полосатый флаг. Это означает, что дипмиссия США вернулась и начала работать в столице Украины, как многие другие посольства западных стран.