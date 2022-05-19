Шольц наш! Канцлер ФРН захистив рішення щодо передачі Україні зброї

Шольцю нелегко дається рішення дати хоч якусь зброю Україні / Колаж "Сьогодні"

19 травня федеральному канцлеру Німеччини Олафу Шольцу довелося у парламенті країни захищати рішення уряду щодо надання Україні важких озброєнь. Ще місяць тому глава уряду ФРН був проти передачі ЗСУ чогось більш вагомого ніж каски та бронежилети.

Про історичний виступ канцлера ФРН у Бундестазі повідомляє DW .

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Що сталося

"Допомагати в обороні країни, яка зазнала жорстокого нападу, – у цьому немає ескалації. Це внесок у віддзеркалення нападу і тим самим якнайшвидше припинення насильства. Всіх нас об'єднує спільна мета – не дозволити Росії перемогти у цій війні. Україна має вистояти" , – наголосив Шольц.

Таким чином німецький політик, рейтинг якого обвалився у квітні на тлі відмови від надання ЗСУ зброї відповів внутрішнім критикам, які вважають, що озброюючи Україну Захід лише посилює ескалацію конфлікту.

Перемир'я

Водночас, Шольц відкинув спроби Росії нав'язати Україні мир на своїх умовах. "Жодного продиктованого світу не буде, тому що українці його не приймуть, і ми теж", – заявив Шольц, маючи на увазі всю спільноту ЄС.

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Тільки коли президент РФ Володимир Путін зрозуміє, що він не зможе зламати Україну, "він буде готовий серйозно вести переговори про мир", а для цього важливо зміцнювати обороноздатність Києва, додав німецький політик.

Олаф Шольц також підтримав ідею створення Європейського фонду солідарності щодо відновлення України.

"Сподіваюся, рано чи пізно війна закінчиться, і вже зараз ясно одне: відновлення зруйнованої інфраструктури, пожвавлення української економіки – все це коштуватиме мільярди", – заявив він.

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