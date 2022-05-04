Глава МЗС Німеччини планує приїхати до України

Поїздку до нашої країни Анналена Бербок вважає необхідною та важливою

Анналена Бербок (праворуч). Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що планує відвідати Україну. Проте точної дати поїздки вона називати не стала, пославшись на заходи безпеки.

Про це повідомляє Welt.

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"Такі поїздки ретельно готуються", – заявила Бербок.

При цьому міністр зазначила, що для канцлера та МЗС "важливо бути присутнім на місці". Проте уряду Німеччини "довелося реорганізувати те, що було заплановано спочатку, з метою розвантаження", маючи на увазі візит президента Франка-Вальтера Штайнмайєра.

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