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Глава МЗС Німеччини планує приїхати до України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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4 травня, 15:09
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Поїздку до нашої країни Анналена Бербок вважає необхідною та важливою
Анналена Бербок (праворуч). Фото: колаж: "Сьогодні"
Анналена Бербок (праворуч). Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що планує відвідати Україну. Проте точної дати поїздки вона називати не стала, пославшись на заходи безпеки.

Про це повідомляє Welt.

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"Такі поїздки ретельно готуються", – заявила Бербок.

При цьому міністр зазначила, що для канцлера та МЗС "важливо бути присутнім на місці". Проте уряду Німеччини "довелося реорганізувати те, що було заплановано спочатку, з метою розвантаження", маючи на увазі візит президента Франка-Вальтера Штайнмайєра.

Допомога Німеччини

  • Німецький бундестаг переважною більшістю проголосував за постачання важкого озброєння Україні. За словами віцепрезидента парламенту Вольфганга Кубіцького, 586 депутатів проголосували "за", 100 проголосували проти, семеро утрималися. Експорт озброєнь обговорюватиметься у тісній співпраці з партнерами по НАТО.
  • Німецький канцлер продовжує відмовлятися від негайного введення ембарго на російську нафту та газ. Шольц упевнений, що вже введені країнами Заходу санкції завдали серйозного удару по економіці Росії, а в майбутньому буде помітний весь масштаб.
  • Поки що, як не дивно, Берлін відмовився виконувати ультиматум Путіна про оплаті за газ виключно рублями. У країні вже розробили план на випадок надзвичайної ситуації через припинення постачання газу з Росії.

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