Глава МЗС Німеччини планує приїхати до України

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що планує відвідати Україну. Проте точної дати поїздки вона називати не стала, пославшись на заходи безпеки.
Про це повідомляє Welt.
"Такі поїздки ретельно готуються", – заявила Бербок.
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При цьому міністр зазначила, що для канцлера та МЗС "важливо бути присутнім на місці". Проте уряду Німеччини "довелося реорганізувати те, що було заплановано спочатку, з метою розвантаження", маючи на увазі візит президента Франка-Вальтера Штайнмайєра.
Допомога Німеччини
- Німецький бундестаг переважною більшістю проголосував за постачання важкого озброєння Україні. За словами віцепрезидента парламенту Вольфганга Кубіцького, 586 депутатів проголосували "за", 100 проголосували проти, семеро утрималися. Експорт озброєнь обговорюватиметься у тісній співпраці з партнерами по НАТО.
- Німецький канцлер продовжує відмовлятися від негайного введення ембарго на російську нафту та газ. Шольц упевнений, що вже введені країнами Заходу санкції завдали серйозного удару по економіці Росії, а в майбутньому буде помітний весь масштаб.
- Поки що, як не дивно, Берлін відмовився виконувати ультиматум Путіна про оплаті за газ виключно рублями. У країні вже розробили план на випадок надзвичайної ситуації через припинення постачання газу з Росії.