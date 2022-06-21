Шольц назвав головний страх Путіна перед НАТО та ЄС

Володимир Путін (ліворуч) та Олаф Шольц (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент РФ Володимир Путін боїться, що на Росію може поширитись "іскра демократії", тому господар Кремля веде політику, спрямовану на розвал НАТО та ЄС.

Про це він написав у Twitter.

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"Очевидно, Путін боїться, що іскра демократії може долетіти до Росії. Тому він роками проводить політику, спрямовану на розвал НАТО та ЄС. Він хоче повернутись до політики зон впливу. Але він не зможе цього зробити", – написав Шольц.

Мир за умов Путіна неможливий

Німеччина відкидає "мир під диктовку" на умовах, нав'язаних Москвою в односторонньому порядку. Санкції проти Росії діятимуть доти, доки країна не досягне справедливої угоди з Україною. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками поїздки до Києва.

Він назвав "ілюзією Путіна" очікування Кремля, що Росії вдасться захопити частину території України, а потім дочекатися змін із часом.

Шольц заявив, що необхідно домогтися, щоб РФ відмовилася від плану "захопити частину України за допомогою жорстокого насильства" та від своєї "імперіалістичної концепції зміни кордонів країн".

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Раніше ми повідомляли, що Шольц обнадіяв українців заявою щодо розширення ЄС.

Також нагадаємо, Шольц пообіцяв точно дати Україні зброю, але є нюанс.