Зміна Путіним командування своїх військ в Україні не виправить стратегічного провалу – Білий дім

Прессекретар Білого дому Джен Псакі (ліворуч) та президент Росії Володимир Путін (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Рішення президента Росії Володимира Путіна призначити генерала армії Олександра Дворнікова командувачем військових дій в Україні "не виправить той факт, що це стратегічний провал".

Про це заявили в Білому домі, пише CNN.

Реклама

"Все пішло не так"

"Ми всі маємо знати, і ми, безумовно, знаємо, що це генерал, який уже відповідав за спостереження за звірствами в Сирії. Ми очікуємо, що це буде продовженням того типу звірств, які ми вже бачили в Україні", – сказала прессекретар Білого дому Джен Псакі.

За її словами, "все пішло не так, як планував президент Путін".

Псакі зазначила, що адміністрація США очікує, що російські сили "прагнутимуть оточити та знищити українські сили" на сході України, де вони об'єднали свої сили після безуспішних спроб захопити Київ і навколишні райони, продовжуючи водночас "завдавати ударів із повітря і ракетних ударів по решті країни".

"Ми очікуємо, що цей етап конфлікту може тривати довго. У нас не має бути ілюзій, що Росія збирається скоригувати свою тактику і зробити її менш жорстокою", – сказала вона.

Нагадаємо, радник президента з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США мають намір надати Україні "зброю, яка їй потрібна" для захисту від Росії.

Реклама

Читайте також: