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Глава Пентагону захопився українськими солдатами: "Їхня відвага та майстерність вражають"

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11 квітня, 07:40
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Сполучені Штати поставляють зброю в Україну, запроваджують санкції проти Росії, її компаній та чиновників, а також допомагають боротися на дипломатичному рівні
Голова Пентагону розповів про українських військових / Колаж "Сьогодні"
Голова Пентагону розповів про українських військових / Колаж "Сьогодні"

Українські військові, які пройшли навчання у США, невдовзі повернутися в Україну. Представники Пентагону стверджують, що хоробрість та майстерність солдатів вражають.

Про це повідомив глава Пентагону, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

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"Їхня відвага і майстерність вражають. Я ясно дав зрозуміти, що США продовжуватимуть надавати їм необхідну допомогу", – Написав Ллойд Остін.

Також представник Пентагону Джон Кірбі зазначив, що вони підтримують Україну у цій війні.

"Ми підтримуємо вас і продовжуватимемо робити все можливе, щоб допомогти Україні виграти цю війну", – написав Джон Кірбі.

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Як США допомагають Україні

Сполучені Штати поставляють зброю в Україну, запроваджують санкції проти Росії, її компаній та чиновників, а також допомагають боротися на дипломатичному рівні. Тільки за останні дні з'явилися такі новини:

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