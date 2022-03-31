Радники Путіна не кажуть йому правду про реальне становище військ РФ в Україні – ЗМІ

Сергій Шойгу (ліворуч) та Володимир Путін (праворуч) / Фото: Колаж: Сьогодні

Між президентом РФ Володимиром Путіним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу зростає напруженість. Причина напруженості – погана поінформованість Путіна щодо реальної ситуації з наступом РФ в Україні.

Про це повідомили американські чиновники, передає The New York Times.

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"Ми вважаємо, що радники дезінформують Путіна про те, як погано діють російські збройні сили і як російська економіка страждає від санкцій", — заявила журналістам Кейт Бедінгфілд, директор зі зв'язків з громадськістю Білого дому.

Держсекретар Ентоні Блінкен пояснив, чому не здивований поганою поінформованістю Путіна.

"Одна з ахіллесових п'ят автократії полягає в тому, що в цих системах немає людей, які говорять правду владі або здатні говорити правду владі. І я думаю, що це те, що ми спостерігаємо в Росії", – сказав Блінкен.

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Путін збирає нове військо з киргизів та якутів

У міжнародного злочинця Володимира Путіна все менше резерву для поповнення запасів "гарматного м'яса", тому він починає тиснути на партнерів з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

"Наша розвідка має дані, що у Путіна зараз є бажання залучити ОДКБ – узбеків, киргизів та інші народності цієї організації. Якщо ми це побачимо, це буде взагалі неприпустимо. Більше того, у нас є інформація, що зараз вони роблять спроби збирати (армію. – Ред.) на Далекому Сході, там, де живуть удмурти, якути, північні народності. Вони там їх збирають, тому що охочих воювати на цілині не так багато. Доходить ситуація до того, що навіть сьогодні парламентарі Російської Федерації ставлять публічні запитання на засіданнях: як так сталося, що в роті було 100 людей, а залишилося четверо. "Навіщо ви нам брешете?" – це вже відбувається буквально сьогодні", – сказав Олексій Данілов.

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