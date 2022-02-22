Союзник Путіна по ОДКБ відмовився визнати "ЛДНР"

Казахстан не збирається признавати "ЛДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні

Казахстан не збирається визнавати незалежність самопроголошених "ЛНР" та "ДНР". Про це заявив міністр закордонних справ країни Мухтар Тлеуберді, Радіо Свобода .

Тлеуберді зазначив, що зараз опрацьовується позиція Казахстану у зв'язку із вчорашньою заявою президента Росії Володимира Путіна і її буде прийнято найближчим часом на засіданні Ради безпеки.

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"Мушу запевнити: питання про визнання Казахстаном незалежності "ЛНР" та "ДНР" не стоїть. Тобто ми виходимо з основ міжнародного права та основних принципів та статутів ООН", – заявив Тлеуберді.

Також він назвав неможливим відправлення військовослужбовців сил ОДКБ до Луганської та Донецької народних республік.

"Ні, це неможливо, тому що статут ОДКБ суворо обмежує застосування військових та миротворчих сил. Вони можуть застосовуватись лише на просторі ОДКБ", – сказав він.

Говорячи про направлення військових, він зазначив, що для цього необхідна резолюція та відповідний мандат Ради Безпеки ООН, а тому що ООН має свої миротворчі сили і тому в практичній площині це питання не стоїть.

Говорячи про евакуацію своїх дипломатів, він зазначив, що у разі погіршення ситуації в Україні вони мають план евакуації, але поки що про це не йдеться.

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Визнання Росією "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

У зв'язку з цим ЄС 22 лютого ухвалить перші санкції проти Росії. За словами представника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля, це буде ще не вся відповідь на визнання "ЛНР" та "ДНР".

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Ситуація у Казахстані