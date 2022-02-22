ЄС уже сьогодні запровадить нові санкції проти Росії – і це ще не кінець

Західні лідери негативно відреагували на визнання Москвою "ЛДНР"

Боррель не уточнив, про які саме санкції йдеться / Фото: Колаж: Сьогодні

ЄС сьогодні ухвалить перші санкції проти Росії. Про це повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, пише ТАРС.

За його словами, це буде ще не вся відповідь на визнання "ЛНР" та "ДНР", про деталі говорити ще зарано.

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Також він зазначив, що можливе введення російських військ на Донбас – це не повномасштабне вторгнення, але це війська на українській землі.

Визнання Росією "ЛДНР"

21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Санкції проти РФ