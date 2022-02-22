ЄС уже сьогодні запровадить нові санкції проти Росії – і це ще не кінець

ЄС сьогодні ухвалить перші санкції проти Росії. Про це повідомив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, пише ТАРС.
За його словами, це буде ще не вся відповідь на визнання "ЛНР" та "ДНР", про деталі говорити ще зарано.
Також він зазначив, що можливе введення російських військ на Донбас – це не повномасштабне вторгнення, але це війська на українській землі.
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Визнання Росією "ЛДНР"
21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.
Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
Санкції проти РФ
- 12 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз уже підготував пакет санкцій проти Російської Федерації. Він також додав, що ЄС докладе додаткових зусиль для політичної та фінансової підтримки України.
- Дмитро Кулеба також казав, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- А ось прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що виступає проти запровадження санкцій на імпорт енергоносіїв, оскільки Італія щільно сидить на російському газі.
- 21 січня голова міжнародного комітету Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс вніс законопроєкт про санкції проти промисловості, економіки та керівництва Росії.
- Також Білий дім розглядає варіант ембарго на оборонні технології американського виробництва. Ініціатива американських сенаторів занепокоїла Кремль. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що запровадження санкцій може розірвати відносини Москви та Вашингтона. Йому також не подобається, що Захід пов'язує запуск "Північного потоку – 2" з безпековими питаннями в Європі, і називає це абсурдом.