ЕС уже сегодня введет новые санкции против России – и это еще не конец

ЕС сегодня примет первые санкции против России. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет ТАСС.
По его словам, это будет еще не весь ответ на признание "ЛНР" и "ДНР", о деталях говорить рано.
Также он отметил, что возможный ввод российских войск в Донбасс – это не полномасштабное вторжение, но это войска на украинской земле.
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Признание Россией "ЛДНР"
21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
Санкции против РФ
- 12 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз уже подготовил пакет санкций против Российской Федерации. Он также добавил, что ЕС приложит дополнительные усилия для политической и финансовой поддержки Украины.
- Дмитрий Кулеба также говорил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- А вот премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что выступает против введения санкций на импорт энергоносителей, поскольку Италия плотно "сидит" на российском газе.
- 21 января глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Грегори Микс внес законопроект о санкциях против промышленности, экономики и руководства России.
- Также Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства. Инициатива американских сенаторов обеспокоила Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что введение санкций может разорвать отношения Москвы и Вашингтона. Ему также не нравится, что Запад связывает запуск "Северного потока – 2" с вопросами безопасности в Европе, и называет это абсурдом.