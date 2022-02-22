ЕС уже сегодня введет новые санкции против России – и это еще не конец

Западные лидеры негативно отреагировали на признание Москвой "ЛДНР"

Боррель не уточнил, о каких именно санкциях идет речь / Фото: Коллаж: Сегодня

ЕС сегодня примет первые санкции против России. Об этом сообщил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

По его словам, это будет еще не весь ответ на признание "ЛНР" и "ДНР", о деталях говорить рано.

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Также он отметил, что возможный ввод российских войск в Донбасс – это не полномасштабное вторжение, но это войска на украинской земле.

Признание Россией "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Также он попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить поддержание мира в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

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Санкции против РФ