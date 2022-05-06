США готують новий пакет допомоги Україні: на що підуть 100 млн доларів

Практично щодня США відвантажують Україні зброю / Колаж "Сьогодні"

Поки що з незрозумілих причин не підписаний історичний закон про ленд-ліз для України, Америка не може призупинити постачання зброї нашій країні. Тому очікується, що днями президент США Джозеф Байден підпише новий пакет збройної допомоги для України на $100 млн.

Про це повідомило міжнародне агентство Reuters з посиланням на свої джерела у Білому домі.

Реклама

На що дають гроші

Байден підпише новий пакет допомоги для того, щоб стало можливим постачання нової партії боєприпасів. Це підтвердили журналістам три американські чиновники.

Чиновники на умовах анонімності заявили, що останній пакет, швидше за все, включатиме більше боєприпасів для таких систем, як гаубиці.

Американська допомога