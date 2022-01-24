США хочуть відправити в Європу тисячі військових через загрозу нападу Росії на Україну

Байден розглядає можливість розмістити тисячі військових/Колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розглядає можливість розмістити тисячі військових, авіацію та кораблі в Прибалтиці та Східній Європі. Все це через загрозу повномасштабного нападу Росії на Україну.

Про це повідомляє The New York Times.

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Деталі

У суботу високопоставлені представники Пентагону представили Байдену кілька варіантів дій. Один з них — відправлення від тисячі до п'яти тисяч військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю "десятикратного збільшення" їх чисельності у разі, якщо ситуація погіршиться.

За інформацією видання The News York Times, президент США може прийняти рішення вже цього тижня. Частину військових у такому випадку перекинуть зі США, а решту — з інших частин Європи. Наразі не один з розглянутих варіантів не передбачає відправлення військових в Україну.

Путіну не сподобається

Представники адміністрації висловили точку зору, що президент Росії Володимир Путін хотів би уникнути такого кроку зі сторони Штатів.

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Загроза вторгнення РФ

Росія стягує свої війська до кордонів України – там уже зібралася більш ніж 100-тисячна армія. У Мережі опубліковано карту місць дислокації російських військ .

. У розслідувальній групі Conflict Intelligence Team заявили, що із двох бригад Східного військового округу РФ на західний напрямок перекидаються ракетні комплекти "Іскандер" . Їх призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, які вони прикривають, на відстанях до 500 км.

. Їх призначення – знищення систем ППО та ПРО, а також найважливіших об'єктів, які вони прикривають, на відстанях до 500 км. Також під приводом навчань російські війська стягуються до Білорусі. Це викликає побоювання, що наступ на Україну може розпочатись і з північного кордону.

Україна також почала перекидання військ до північного кордону для ахисту від загрози нападу з території Білорусі, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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