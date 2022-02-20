США повідомили, скільки Росія залишила солдат на кордоні України

Блінкен вважає, що Москва все ще готова напасти на Україну / Колаж "Сьогодні"

Росія залишила на кордонах України мінімум 150 тисяч своїх солдат, попри офіційні заяви Міноборони РФ про відкликання військових підрозділів до місць своєї постійної дислокації.

Про це повідомив у коментарі телеканалу CNN держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Що відомо

"Війська Росії та Білорусі продовжують спільні військові навчання після запланованої дати їх закінчення. Це свідчить про те, що визначена нами схема дій, яку я виклав під час Ради безпеки ООН, про те, що Росія намагається створити серію провокацій як виправдання агресії проти України, продовжує реалізовуватися", – сказав Блінкен CNN.

Блінкен продовжив: "Ми бачили це протягом останніх кількох днів. Тепер вони виправдовують продовження навчань, навчань у лапках, які, за їхніми словами, закінчаться. Ситуація на сході України, яку вони створили, продовжує погіршуватись. За останні місяці Росія нарощувала сили біля кордонів України з 50 000 до 100 000, а зараз – понад 150 000" .

"Так що все це, поряд з операціями під чужим прапором, які ми бачили у вихідні, каже нам про те, що розроблена нами схема дій рухається вперед", – резюмував держсекретар США.

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