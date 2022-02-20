США відмовляються вводити санкції до нападу Росії на Україну

Держсекретар США попередив росіян, що в Україні їх не зустрінуть із розкритими обіймами

Блінкен вважає, що необхідно далі лише розмовляти з Кремлем / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

США не мають наміру вводити превентивні санкції проти Росії, щоб зберігся ефект стримування та шанс на дипломатичне вирішення кризи.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен російському телеканалу "Дождь".

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"Якщо є шанс знайти дипломатичний шлях у вирішенні цієї ситуації, я маю намір це зробити. Але якщо нам доведеться відповідати на агресію Росії, ми зробимо це", – запевнив представник Білого дому.

Він додав: "Якщо буде атака на Київ, де проживає майже три мільйони людей, це буде катастрофа. Але я мушу також сказати: боюся, що й росіяни постраждають. Українці не зустрінуть російських військових із розкритими обіймами. Навпаки. І, звичайно, об'єднана міжнародна спільнота дала зрозуміти – якщо Росія знову виявить агресію до України, будуть дуже серйозні наслідки".

За словами Блінкена, найближчий раунд переговорів запланований у четвер з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Європі, передає "Інтерфакс". Щоправда, зустріч відбудеться із застереженням.

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"Як я сказав міністру Лаврову у своєму листі у відповідь, це має на увазі, якщо за цей час Росія не нападе на Україну", – сказав Блінкен.

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