США отказываются вводить санкции до нападения России на Украину

США не намерены вводить превентивные санкции против России, чтобы сохранился эффект сдерживания и шанс на дипломатическое разрешение кризиса.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью российскому телеканалу "Дождь".
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"Если есть шанс отыскать дипломатический путь в разрешении этой ситуации, я твердо намерен это сделать. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это", – заверил представитель Белого дома.
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Он добавил: "Если будет атака на Киев, где проживает почти три миллиона человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать: боюсь, что и россияне пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями. Напротив. И, конечно, объединенное международное сообщество дало понять, что, если Россия снова проявит агрессию по отношению к Украине, будут очень серьезные последствия".
По словам Блинкена, ближайший раунд переговоров запланирован в четверг с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Европе, передает "Интерфакс". Правда, встреча состоится с оговоркой.
"Как я сказал министру Лаврову в своем ответном письме, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", — сказал Блинкен.
Обстановка
- В Кремле так хорошо все поняли, что решили продлить военные учения на границе Беларуси и Украины.
- В Москве правозащитники попытались провести на Пушкинской площади пикет против войны с Украиной. Традиционно полиция всех развезла по своим отделам.
- Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью Mail On Sunday рассказала, что нападением только на Украину власти России не удовлетворятся.
- В своем новом заявлении генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг резюмировал, что Россия все еще готова начать полномасштабное нападение на Украину.