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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

"Настоящее позорище" — в Москве разогнали протест против войны с Украиной

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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20 февраля, 17:01
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Задержали даже 80-летнего правозащитника
У россиян нет возможности просто постоять с плакатом на улице / Коллаж "Сегодня"
У россиян нет возможности просто постоять с плакатом на улице / Коллаж "Сегодня"

Российские правозащитники попытались провести на Пушкинской площади в Москве пикет против войны с Украиной. Люди вышли с плакатами "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Россия, не трогай Украину", "Нет войне с Украиной", "Свободу украинским политзаключенным".

Об этом сообщает Настоящее время.

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Что произошло

В Москве на улицу вышли несколько правозащитников, которые решили провести одиночные пикеты против войны с Украиной, – это не требует согласования с властями. Среди вышедших с плакатами были Лев Пономарев, Михаил Кригер, Юрий Самодуров.

Очень быстро полицейские стали задерживать участников акции. Как сообщает ОВД-Инфо, Пономарева, Михаила Кригера и Михаила Удимова доставили в ОП "Тверской". Юрия Самодурова, Николая Рекубратского и Ольгу Мазурову доставили в ОП "Мещанский". Анну Кречетову и Александра Мацкевича доставили в ОВД "Якиманка".

"Льву Александровичу 80 лет. Этот арест – настоящее позорище", – написала в твиттере глава штаба Андрея Пивоварова Татьяна Усманова.

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Накануне сообщалось, что на Красной площади в Москве задержали активиста Ивана Филюшина. Он с листком бумаги, на котором было написано "Нет войне", прошел от метро "Лубянка" до Красной площади. Там его и задержали, составив протокол по статье о нарушении правил пикетирования.

Обстановка

  • Россия всячески отрицает факт подготовки вторжения в Украину. При этом она продлила военные учения в Беларуси, которые проходят в нескольких километрах от Украины.
  • Таким образом, слабо верится в слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который месяц назад заверял, что войска России не останутся на подконтрольной ему территории.
  • 18 февраля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что происходящее сейчас на Донбассе является подготовкой для вторжения в Украину российских войск.

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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