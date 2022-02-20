"Настоящее позорище" — в Москве разогнали протест против войны с Украиной

Задержали даже 80-летнего правозащитника

У россиян нет возможности просто постоять с плакатом на улице / Коллаж "Сегодня"

Российские правозащитники попытались провести на Пушкинской площади в Москве пикет против войны с Украиной. Люди вышли с плакатами "Школы и больницы вместо бомб и снарядов", "Руки прочь от Украины", "Долой власть чекистов", "Россия, не трогай Украину", "Нет войне с Украиной", "Свободу украинским политзаключенным".

Об этом сообщает Настоящее время.

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Что произошло

В Москве на улицу вышли несколько правозащитников, которые решили провести одиночные пикеты против войны с Украиной, – это не требует согласования с властями. Среди вышедших с плакатами были Лев Пономарев, Михаил Кригер, Юрий Самодуров.

Очень быстро полицейские стали задерживать участников акции. Как сообщает ОВД-Инфо, Пономарева, Михаила Кригера и Михаила Удимова доставили в ОП "Тверской". Юрия Самодурова, Николая Рекубратского и Ольгу Мазурову доставили в ОП "Мещанский". Анну Кречетову и Александра Мацкевича доставили в ОВД "Якиманка".

"Льву Александровичу 80 лет. Этот арест – настоящее позорище", – написала в твиттере глава штаба Андрея Пивоварова Татьяна Усманова.

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Накануне сообщалось, что на Красной площади в Москве задержали активиста Ивана Филюшина. Он с листком бумаги, на котором было написано "Нет войне", прошел от метро "Лубянка" до Красной площади. Там его и задержали, составив протокол по статье о нарушении правил пикетирования.

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