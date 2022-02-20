"Справжнє позорище" — у Москві розігнали протест проти війни з Україною

Затримали навіть 80-річного правозахисника

У росіян немає можливості просто постояти з плакатом на вулиці / Колаж "Сьогодні"

Російські правозахисники спробували провести на Пушкінській площі в Москві пікет проти війни з Україною. Люди вийшли з плакатами "Школи та лікарні замість бомб та снарядів", "Руки геть від України", "Геть владу чекістів", "Росія, не чіпай Україну", "Ні війні з Україною", "Свободу українським політв'язням".

Про це повідомляє Настоящее время.

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Що сталося

У Москві на вулицю вийшли кілька правозахисників, які вирішили провести одиночні пікети проти війни з Україною, – це не потребує погодження з владою. Серед тих, хто вийшов із плакатами, були Лев Пономарьов, Михайло Крігер, Юрій Самодуров.

Дуже швидко поліцейські стали затримувати учасників акції. Як повідомляє ОВД-Інфо, Пономарьова, Михайла Крігера та Михайла Удімова доставили до ОП "Тверський". Юрія Самодурова, Миколу Рекубратського та Ольгу Мазурову доставили до ОП "Міщанський". Анну Кречетову та Олександра Мацкевича доставили до ВВС "Якиманка".

"Льву Олександровичу 80 років. Цей арешт – справжнє позорище", – написала у твіттері голова штабу Андрія Пивоварова Тетяна Усманова.

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Напередодні повідомляли, що на Красній площі у Москві затримали активіста Івана Філюшина. Він з аркушем паперу, на якому було написано "Ні війні", пройшов від метро "Луб'янка" до Красної площі. Там його і затримали, склавши протокол за статтею про порушення правил пікетування.

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