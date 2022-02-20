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СЬОГОДНІ Світові новини Росія

"Справжнє позорище" — у Москві розігнали протест проти війни з Україною

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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20 лютого, 17:01
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Затримали навіть 80-річного правозахисника
У росіян немає можливості просто постояти з плакатом на вулиці / Колаж "Сьогодні"
У росіян немає можливості просто постояти з плакатом на вулиці / Колаж "Сьогодні"

Російські правозахисники спробували провести на Пушкінській площі в Москві пікет проти війни з Україною. Люди вийшли з плакатами "Школи та лікарні замість бомб та снарядів", "Руки геть від України", "Геть владу чекістів", "Росія, не чіпай Україну", "Ні війні з Україною", "Свободу українським політв'язням".

Про це повідомляє Настоящее время.

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Що сталося

У Москві на вулицю вийшли кілька правозахисників, які вирішили провести одиночні пікети проти війни з Україною, – це не потребує погодження з владою. Серед тих, хто вийшов із плакатами, були Лев Пономарьов, Михайло Крігер, Юрій Самодуров.

Дуже швидко поліцейські стали затримувати учасників акції. Як повідомляє ОВД-Інфо, Пономарьова, Михайла Крігера та Михайла Удімова доставили до ОП "Тверський". Юрія Самодурова, Миколу Рекубратського та Ольгу Мазурову доставили до ОП "Міщанський". Анну Кречетову та Олександра Мацкевича доставили до ВВС "Якиманка".

"Льву Олександровичу 80 років. Цей арешт – справжнє позорище", – написала у твіттері голова штабу Андрія Пивоварова Тетяна Усманова.

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Напередодні повідомляли, що на Красній площі у Москві затримали активіста Івана Філюшина. Він з аркушем паперу, на якому було написано "Ні війні", пройшов від метро "Луб'янка" до Красної площі. Там його і затримали, склавши протокол за статтею про порушення правил пікетування.

Обстановка

  • Росія всіляко заперечує факт підготовки до вторгнення в Україну. Одночасно вона продовжила військові навчання у Білорусі, які проходять за кілька кілометрів від України.
  • Отже, важко віриться самопроголошеному президентові Білорусі Олександру Лукашенку, який місяць тому запевняв, що війська Росії не залишаться на підконтрольній йому території.
  • 18 лютого держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив, що те, що відбувається зараз на Донбасі, є підготовкою для вторгнення в Україну російських військ.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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