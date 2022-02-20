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Не зупиниться на Україні: у Британії назвали наступні цілі Путіна

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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20 лютого, 14:40
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Ліз Трасс розповіла, хто ще може стати жертвою російської агресії
Глава МЗС Великої Британії розкрила плани Путіна
Глава МЗС Великої Британії розкрила плани Путіна / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Якщо президент РФ Володимир Путін нападе на Україну, це буде провісником того, що Росія застосує силу для анексії більшої кількості колишніх радянських республік. Про це заявила глава Міністерства закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в інтерв'ю Mail On Sunday.

"Нам треба зупинити Путіна, тому що він не зупиниться в Україні. Він був гранично зрозумілий: його амбіції не просто призвели до того, щоб узяти під свій контроль Україну, він хоче повернути час назад, до середини 1990-х або навіть раніше", — сказала вона.

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За словами Трасс, наступними у небезпеці опиняться країни Балтії та Західні Балкани.

"Путін публічно заявив про все це, що він хоче створити Велику Росію, що він хоче повернутися до ситуації, яка була раніше, коли Росія контролювала величезні ділянки Східної Європи. Тому так важливо, щоб ми та наші союзники протистояли Путіну. Наступного тижня це може бути Україна, але тоді яка країна буде наступню?" – сказала британська міністерка.

Загроза вторгнення Росії

Останніми тижнями західні офіційні особи попереджали, що Росія може будь-якої миті розпочати вторгнення в Україну.

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Глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що російські війська повністю готові завдати удару по Україні. Тому у Міноборони США готові розмістити додатковий військовий контингент на східному фланзі НАТО.

НАТО бачить ознаки того, що Росія може розпочати повномасштабний напад на Україну, заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провокації зараз дуже небезпечні. "Один обстріл, один артилерійський вогонь можуть призвести до війни", – попередив він.

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Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив про загрозу найбільшої війни з 1945 року.

За останніми оцінками уряду США, вздовж кордону з Україною, як у Росії, так і в сусідній Білорусі, наразі розміщено від 169 000 до 190 000 російських військовослужбовців (до цієї цифри входять і бойовики на окупованій території України).

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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