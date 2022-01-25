США повернуть дипломатів в Україну за однієї умови

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Евакуація дипломатів посольства США в Україні є тимчасовою. Про це в ексклюзивному коментарі телеканалу Україна 24 повідомив радник з питань преси та культури в Україні Волтер Браунолер.

З його слів, Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну повною мірою.

Реклама

"Дипломати, які вирішили повернутися з сім'ями, поїхали на обмежений період часу. Кожні 30 днів США переглядатимуть позицію від'їзду членів сімей. Ми сподіваємося, що члени наших сімей скоро повернуться додому. Все це, насправді, залежить від Росії та від ситуації біля кордонів України та в Криму. Якщо буде менше агресії, або якщо Росія відведе війська від кордону і дипломатія переможе, ми сподіваємося – наші сім'ї зможуть бути з нами поруч дуже скоро", – сказав він.

Ситуація із евакуацією дипломатів

Загроза вторгнення РФ в Україну

Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що Росія може напасти на Україну 20 лютого. Серед різних сценаріїв ця дата зазначається як потенційна дата початку російського нападу на Україну. Справа в тому, що саме цього дня закінчуються зимові Олімпійські ігри в Китаї, на підтримку якого розраховує президент РФ Володимир Путін, і він, ймовірно, не хоче заплямувати цю подію.