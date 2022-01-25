США вернут дипломатов в Украину при одном условии

Дипломаты могут вскоре вернуться в Украину, все зависит от России / Фото: Коллаж: Сегодня

Эвакуация дипломатов посольства США в Украине временная. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу Украина 24 сообщил советник по вопросам прессы и культуры в Украине Волтер Браунолер.

По его словам, Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в полной мере.

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"Дипломаты, которые решили вернуться с семьями, уехали на ограниченный период времени. Каждые 30 дней США будут пересматривать позицию отъезда членов семей. Мы надеемся, что члены наших семей скоро вернутся домой. Все это, на самом деле зависит от России и от ситуации возле границ Украины и в Крыму. Если будет меньше агрессии, или же если Россия отведет войска от границы и дипломатия победит, мы надеемся – наши семьи смогут быть с нами рядом очень скоро", – сказал он.

Ситуация с эвакуацией дипломатов

Угроза вторжения РФ в Украину

Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.

Командующий Операцией объединенных сил Александр Павлюк заявил, что Россия может напасть на Украину 20 февраля. Среди различных сценариев эта дата отмечается как потенциальная дата начала российского нападения на Украину. Дело в том, что именно в этот день заканчиваются зимние Олимпийские игры в Китае, на поддержку которого рассчитывает президент РФ Владимир Путин, и он, вероятно, не хочет запятнать это событие.