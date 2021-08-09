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США слідом за Великобританією вводять нові санкції проти Білорусі. Кого вони торкнуться

9 серпня, 17:47

Вікторія Барановська

Обмеження спрямовані проти Білоруського національного олімпійського комітету

Нові санкції вводять проти прихильників Лукашенка / Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 9 серпня, стало відомо, що США вводять нові санкції проти Білорусі.

Про це повідомляє AFP.

"США введуть нові санкції проти білоруського режиму. Білоруський олімпійський комітет став об'єктом нових санкцій США", – повідомив чиновник Білого дому.

Санкції спрямовані проти прихильників Лукашенка, включаючи Білоруський національний олімпійський комітет, лідерів бізнесу і такі компанії, як приватний Білоруський банк. Також, в санкційний лист США потрапило і підприємство "Білоруськалій".

Відзначимо, що Білоруський олімпійський комітет очолює Віктор Лукашенко, син невизнаного президента.

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Що накоїв Лукашенко в Білорусі

Як повідомляли новини "Сьогодні", в кінці червня ЄС затвердив секторальні санкції проти Білорусі. Нові санкції торкнулися таких секторів, як нафта, калій, банки, тютюн і наглядові технології. По суті всього того, за чим ударили британці.

Також сьогодні, 9 серпня, США повинні оголосити про санкції проти Білорусі.

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