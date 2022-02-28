США висилають дюжину російських дипломатів

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

США оголосили 12 співробітників постпредства РФ при ООН особи нон грата, повідомляють російські ЗМІ. Тепер вони мають покинути країну до 7 березня.

Постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя образився і заявив, що висилання російських дипломатів з постпредства — це "неповага США до своїх зобов'язань у рамках Статуту ООН та угоди зі стороною, що приймає".

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Деталі звинувачень на адресу дипломатів за місією РФ не розголошуються.

Санкції проти Росії

Раніше був опубліковано список із 26 відомих росіян, проти яких Європейський Союз запровадив персональні санкції

Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії чи Міністерство фінансів РФ.

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США запровадили санкції проти банків РФ, де більше трильйона доларів. Великі банки від'єднають від американської фінансової системи.

ЄС та Великобританія запровадили санкції особисто проти Путіна та Лаврова – їхні рахунки будуть заморожені.

Пізніше Євросоюз увів санкції проти Центробанку РФ. Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, і навіть активами за Центральний банк Росії. Великобританія також запроваджує санкції проти Центробанку РФ.

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Європа закрила небо для російських літаків Росіяни тепер не можуть вилетіти ні до Європи, ні вилетіти з європейських країн додому.

Крім того, Росію та Білорусь усувають від усіх міжнародних спортивних змагань.

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