Стрілянина в університеті Пермі: всі подробиці кривавої бійні (фото, відео)

В університеті Пермі сталася стрілянина/Фото: Колаж: Сьогодні
У понеділок, 20 вересня, невідомий увірвався в університет Пермі і влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту загинули та постраждали люди.
Як все відбулося
Близько 11 години ранку в один з корпусів Пермського державного університету увірвався нападник зі зброєю і відкрив вогонь по людях. На місце інциденту виїхали правоохоронці. Відомо, що тривожна кнопка в закладі не спрацювала, оскільки охоронець був убитий першим.
Число загиблих і постраждалих
Нині відомо, що через стрілянину загинули 6 людей. Кількість постраждалих зросла до 24 людина. Інші працівники закладу і студенти забарикадувалися в аудиторіях, тому змогли врятуватися. Студенти покинули місце інциденту, стрибаючи з вікон другого поверху.
Хто стріляв
В мережі з'явилося фото передбачуваного зловмисника. Ним виявився 18-річний Тимур Бекмансуров. Правоохоронцям вдалося ліквідувати стрілка. Попередньо відомо, що він отримав поранення, проте лікарям не вдалося його врятувати. У мережі відзначають, що нападник для стрільби використовував турецьку гладкоствольну рушницю Huglu Atrox T Pump Synt 12/76. Він легально придбав її за 20 тисяч рублів (7,3 тисячі гривень).
Планування стрільби
У Мережі з'явилося звернення передбачуваного нападника. Він зазначив, що давно планував влаштувати стрілянину. Хлопець докладно описав, як проходив психіатра, купував зброю і готував напад. Спочатку він планував влаштувати бійню у своїй колишній школі, проте згодом передумав.
Головні тези звернення стрілка:
- Він не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний.
- До березня 2021 року стрілок зібрав достатню суму для покупки зброї. Після виповнення 18 років він почав процедуру отримання ліцензії.
- Його не можна було зупинити. Для Тимура не мало значення, кого вбивати і яким способом.
- Єдине, як він зазначив, могло його зупинити — смерть.
- Його переповнював гнів. Він хотів зруйнувати все на своєму шляху.
- Стрілець підкреслив, що цей день стане самим насиченим в його житті.
- Тимур не знав, скільки людей він зможе вбити, але хотів "забрати з собою якомога більше".
- Хлопець завжди думав про смерть.
- На його думку, одиниці заслуговують на існування.
Раніше ми вже писали про подібні інциденти
- У російській Казані 19-річний Ільназ Галявієвзайшов в школу і відкрив вогонь по учнях і вчителям. В результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки отримали поранення.
- 17 жовтня 2020 року, в окупованому Росією Криму сталася страшна трагедія — в їдальні Керченського політехнічного коледжу (технікуму) спрацював вибуховий пристрій, начинений металевими предметами. Загинули 17 людей, ще близько півсотні отримали поранення різної тяжкості, велика частина поранених — підлітки.