Стрілянина в університеті Пермі: всі подробиці кривавої бійні (фото, відео)

В університеті Пермі сталася стрілянина/Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок, 20 вересня, невідомий увірвався в університет Пермі і влаштував стрілянину. Внаслідок інциденту загинули та постраждали люди.

Як все відбулося

Близько 11 години ранку в один з корпусів Пермського державного університету увірвався нападник зі зброєю і відкрив вогонь по людях. На місце інциденту виїхали правоохоронці. Відомо, що тривожна кнопка в закладі не спрацювала, оскільки охоронець був убитий першим.

Число загиблих і постраждалих

Нині відомо, що через стрілянину загинули 6 людей. Кількість постраждалих зросла до 24 людина. Інші працівники закладу і студенти забарикадувалися в аудиторіях, тому змогли врятуватися. Студенти покинули місце інциденту, стрибаючи з вікон другого поверху.

Хто стріляв

В мережі з'явилося фото передбачуваного зловмисника. Ним виявився 18-річний Тимур Бекмансуров. Правоохоронцям вдалося ліквідувати стрілка. Попередньо відомо, що він отримав поранення, проте лікарям не вдалося його врятувати. У мережі відзначають, що нападник для стрільби використовував турецьку гладкоствольну рушницю Huglu Atrox T Pump Synt 12/76. Він легально придбав її за 20 тисяч рублів (7,3 тисячі гривень).

У Мережі з'явилося фото ймовірного нападника на університет Пермі/Фото: Live Shot

Правоохоронці ліквідували нападника на університет Пермі/Фото: Медуза

Планування стрільби

У Мережі з'явилося звернення передбачуваного нападника. Він зазначив, що давно планував влаштувати стрілянину. Хлопець докладно описав, як проходив психіатра, купував зброю і готував напад. Спочатку він планував влаштувати бійню у своїй колишній школі, проте згодом передумав.

Головні тези звернення стрілка:

Він не перебував в екстремістських організаціях, був не релігійний і аполітичний.

До березня 2021 року стрілок зібрав достатню суму для покупки зброї. Після виповнення 18 років він почав процедуру отримання ліцензії.

Його не можна було зупинити. Для Тимура не мало значення, кого вбивати і яким способом.

Єдине, як він зазначив, могло його зупинити — смерть.

Його переповнював гнів. Він хотів зруйнувати все на своєму шляху.

Стрілець підкреслив, що цей день стане самим насиченим в його житті.

Тимур не знав, скільки людей він зможе вбити, але хотів "забрати з собою якомога більше".

Хлопець завжди думав про смерть.

На його думку, одиниці заслуговують на існування.

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